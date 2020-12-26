ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من كواليس المصارع.. محمد لطفى يبهر متابعيه من حلبة الملاكمة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:44 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
شارك النجم محمد لطفى متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد لطفى فى الصورة من كواليس تصوير فيلمه الجديد "المصارع" وبرفقة عدد من المشاركين بالعمل.

وعلق محمد لطفى قائلًا: "من كواليس فيلم المصارع سلمي شادي ياسين فهد شحيبي من اهاج محمد حارب".

يذكر أن أحدث أعمال محمد لطفى فيلم «حملة فرعون» المأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» والتي قدمتها هوليوود في ستينيات القرن الماضي وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم «شمس الزناتي» فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

"حملة فرعون" تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبد المغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أجمل الأصدقاء.. محمد لطفي بصحبة مصطفي قمر وياسر فرج

مفيش هزار.. محمد لطفي يمارس لعبة بهلوانية صعبة ويبهر متابعيه

بإطلالة جذابة.. قمر اللبنانية في السيارة من أحدث جلسة تصوير

بـ ملابس سوبرمان.. محمد لطفى يفاجئ جمهوره في أحدث ظهور له.. شاهد

محمد لطفى يبعث برسالة للاعب العالمى مارك تايسون

محمد لطفي: الملاكمة رجعتني الجيم وبقيت شاب سليم

ترشيحاتنا

إطلاق نار في العاصمة الألمانية برلين وإصابة 3 أشخاص

توقيت غريب جدا.. أسطورة ليفربول يعلق على تصريحات محمد صلاح بشأن رحيله عن الفريق

صن داونز لـ صدى البلد: لم يتم الاتفاق على ضم سيرينو للأهلي حتى الآن

سلبية عينة لاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة بيراميدز

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم سيرينو

زيادة عدد مستشفيات العزل إلى 363 بالقاهرة والمحافظات

Advertisements

التعليم العالي تنفي صحة القرار الوزاري بتأجيل امتحانات الفصل الأول

عام التغلب على الوباء.. الحزب الشيوعي الصيني يقدم كشف حسابه: سيطرنا على كورونا

التعليم العالي: لا صحة لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد.. والامتحانات في موعدها

ردا على قلق الأهالي من كورونا الامتحانات.. التعليم تعلن إجراءاتها الاحترازية

باستثناء مونديال اليد..الأولمبية تمنع إقامة البطولات داخل الصالات بسبب كورونا

وزير التربية والتعليم يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات

منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من سلالة كورونا الجديدة

خلعت ملابسها لـ ثري عربي بـ3 آلاف جنيه.. أول اعتراف لسيدة بالتعري علي موقع تواصل شهير

واقعة غريبة.. طرد سيدة من مطعم بسبب ملابسها

كورونا يضرب البرلمان الجديد.. وفاة 3 نواب بعد فوزهم في الانتخابات

الخشت: علاج كورونا للعاملين بجامعة القاهرة مجانًا.. و50% خصما للأقارب

عقب تلقيه لقاح موديرنا.. طبيب أمريكي يتعرض لأزمة صحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار سيتروين سي إليزيه موديل 2021

تصل لـ 5 ملايين جنيه.. أسعار لاند روفر 2020 - 2021 في مصر

بإطلالة أنيقة.. زوجة ماجد المصري تتألق برفقته في أحدث ظهور لها