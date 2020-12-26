يميني متطرف رفض انسحاب إسرائيل من سيناء.. ماذا تعرف عن جدعون ساعر منافس نتنياهو الجديد

صعد اسم الوزير الإسرائيلي السابق جدعون ساعر 54 عاما بالأوساط السياسية عقب إعلانه التمرد على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ليكون بذلك أول قيادي من معسكر اليمين ينشق ويؤسس حزب جديد لينافس على قيادة إسرائيل خلال الانتخابات الرابعة في مارس 2021.





وأعلن جدعو ساعر مسبقًا عن موقفه الداعم لـ"أرض إسرائيل الكبرى" من النيل إلى الفرات عام 1979، حين انشق وقتها عن شبيبة الليكود وانخرط في حزب "هتحياه" رفضا للانسحاب الإسرائيلي من شبه جزيرة سيناء المصرية، بموجب اتفاقية كامب ديفيد التي وقعها في حينه الراحلان رئيس الوزراء مناحيم بيجين والرئيس المصري أنور السادات.





ورفض جدعون ساعر، الانسحاب من أرض سيناء بسبب تمسكه بالثوابت الصهيونية ومن وجهة نظرة إأن الانسحاب من أرض الفيروز يتعارض مع فكره الصهيونية والمشروع الاستيطاني بكل فلسطين التاريخية.





وكان ساعر وزيرا للتربية والتعليم في اسرائيل عام 2009 ورفض وقتها قبول نتنياهو بحل الدولتين لإنهاء الصراع مع الفلسطينيين، وإحلال السلام مع الدول العربية والإسلامية وأبدى معارضته الشديدة لحل الدولتين واصفا إياه بـ "الوهم" مشددا على أنه يعارض إقامة دولة أخرى إلى جانب إسرائيل بين البحر والنهر.





وقال ساعر وقتها أن حل الدولتين يكمن بمنح الفلسطينيين حكما ذاتيا يكون مرتبطا بالمملكة الأردنية الهاشمية، وإقامة جسر اقتصادي بين إسرائيل والأردن والفلسطينيين، وهو الموقف الذي كرره حين نافس نتنياهو على رئاسة حزب الليكود عام 2019.





وفي نفس السياق أعلن ساعر عن رفضه لخطة واشنطن للسلام الشرق الأوسط بسبب البنود التي تتحدث عن إقامة دولة فلسطينية، وتفكيك بعض المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وانسحاب إسرائيل من بعض المناطق بالضفة الغربية.





وانشق جدعون ساعر عن حزب الليكود الحاكم، وأسس حزب "تيكفا حدشا" (أمل جديد) لخوض انتخابات مارس 2021، وعزم منافسة نتنياهو على تشكيل الحكومة المقبلة، مصوبا نحو الهدف الإطاحة بنتنياهو مع الإبقاء على معسكر اليمين بالحكم.





وتتعلق الإطاحة برئيس الحكومة بمدى نجاح ساعر في تحويل المزيد من المقاعد من الليكود إلى حزبه، إذ بات واضحا أن نتنياهو على قناعة أنه ليس بإمكانه تشكيل حكومة يمين بدون تحالف أحزاب اليمين "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت و"تيكفا حدشا" برئاسة ساعر الذي أعلن أنه لن ينضم لحكومة برئاسة نتنياهو.





وشارك ساعر فى حكومة نتنياهو الأولى بين 1996 و1999، وما بين مارس 2001 ونوفمبر2002، حيث تسلم لفترة قصيرة منصب سكرتير الحكومة، لينتخب لاحقا عام 2003 لأول مرة عضو كنيست عن الليكود الذي تزعمه في حينه "أرييل شارون" وعارض وقتها خطة الانفصال الإسرائيلية عن قطاع غزة، ورفض بشكل قاطع إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح بالضفة الغربية على حدود الرابع من يونيو 1967.





وفي عام 2009، شغل ساعر منصب وزير كل من الداخلية والتربية والتعليم، ورغم سطوع نجمه فإنه اعتزل الحياة السياسية عام 2014، بسبب خلافاته مع نتنياهو، ليتفرغ بعد زواجه من المذيعة بالتلفزيون الإسرائيلي غئولا إيفين، لرعاية أولاده من زواجه الأول وأطفاله من زوجته الجديدة.





وعاد ساعر في أبريل 2019، وتمرد على الزعيم نتنياهو ونافسه على رئاسة الليكود، وأثبت دوره الريادي ومكانته القيادية بالحزب حتى بعد غياب دام 6 سنوات.





وةساعر ولد بمدينة تل أبيب يوم 9 ديسمبر 1966، من أصول أرجنتينية من جانب الأب، وأم تعود أصولها إلى بخارى بأوزبكستان، حيث انخرط بالخدمة العسكرية بجيش الاحتلال عام 1984 ضابطا ومقاتلا بلواء النخبة للمشاة "جولاني" وضابطا بالاستخبارات العسكرية.





وحصل ساعر على اللقب الأول بالعلوم السياسية، وكذلك بالحقوق والمحاماة من جامعة تل أبيب، وبعد استقالته من الكنيست كان زميل أبحاث رفيع المستوى في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، وكان محاضرا بموضوع إدارة الحكم والإصلاحات في الكلية الأكاديمية "أونو".





وعمل ساعر، في الصحافة والإعلام بالعديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، وشغل قبل دخوله المعترك السياسي منصب مساعد المدعية العامة للدولة، ما بين يونيو 1997 ويوليو 1998، وتم تعينه مساعد المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، ما بين ديسمبر 1995 وفبراير 1997.