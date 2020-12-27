بعد وفاة 3 نواب.. تعرف على مصير المقاعد الشاغرة في برلمان 2021

سجل برلمان 2021 حالة الوفاة الثالثة بفيروس كورونا، أول أمس الجمعة، بوفاة النائب حسن عيد، عضو مجلس النواب بمحافظة السويس، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد 24 ساعة من وفاة زوجته، وتم دفنهما بمقابر السويس.





أصيب نائب السويس وزوجته بفيروس كورونا، حيث دخلا العناية المركزة بإحدى مستشفيات القاهرة، جاء ذلك بعد أيام قليلة من نجاحه في انتخابات مجلس النواب الأخيرة كمرشح فردي عن حزب مستقبل وطن.





ومن المقرر أن تجري الهيئة الوطنية للانتخابات، انتخابات تكميلية على مقعد نائب السويس، لكونه نائبا فرديا وليس له احتياطي كنائب القائمة.





مصير المقعد الفردي





يأتي ذلك وفقا لما حدده قانون مجلس النواب من إجراءات حال خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين، حيث تنص المادة "25" على أنه: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي.





مصير مقعد القائمة





وإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر".





كما تنص المادة على أنه: "إذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".





وشهد برلمان 2021، 3 حالات وفاة حتى الآن، الأولى كانت بتاريخ 28 نوفمبر، للنائب جمال حجاج، عضو مجلس النواب عن دائرة بنها وكفر شكر بعد إصابته بفيروس كورونا، تبعه في 4 ديسمبر، النائب فوزي فتي، عضو مجلس النواب الحالي عن دائرة أجا بالدقهلية والمنتخب بالبرلمان القادم عن القائمة الوطنية من أجل مصر بعد صراع مع المرض، وأخيرا نائب السويس حسن عيد.