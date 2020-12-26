فيديو جراف.. الخطر بيقرب لافتات سببت الهلع والذعر للمواطنين

انتشرت مؤخرا لافتات مكتوب عليها "الخطر بيقرب" ، في ظاهرة غريبة وجديدة من نوعها ، زادت من هلع المواطنين في القاهرة والجيزة ، مما أثار فضول نشطاء مواقع التواصل.
وأوضح مجلس الوزراء ، أنه قد تم على الفور التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة تلك اللافتات من كافة الشوارع ، لمخالفتها معايير وأخلاقيات الدعاية والإعلان، وحفاظًا على الأمن والسلم المجتمعي.
وحذر المنشور المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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