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فيديو جراف

فيديو جراف.. الخطر بيقرب لافتات سببت الهلع والذعر للمواطنين

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:41 م
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
انتشرت مؤخرا لافتات مكتوب عليها "الخطر بيقرب" ، في ظاهرة غريبة وجديدة من نوعها ، زادت من هلع المواطنين في القاهرة والجيزة ، مما أثار فضول نشطاء مواقع التواصل.

وأوضح مجلس الوزراء ، أنه قد تم على الفور التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة تلك اللافتات من كافة الشوارع ، لمخالفتها معايير وأخلاقيات الدعاية والإعلان، وحفاظًا على الأمن والسلم المجتمعي.

وحذر المنشور المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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