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برلمان

فرج عامر: السيسى قائد يتنصر دائما للقيم الإنسانية والتقاليد المصرية العريقة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:11 م
فرج عامر
فرج عامر
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فريدة محمد
وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تحية قلبية الى الرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه الدائم والمستمر فى أيام الاجازات خاصة يوم الجمعة ، فى تفقد الأعمال والمشروعات التى تنفذها الدولة لصالح المواطنين ، مؤكدًا ان جولة الرئيس السيسى أمس الجمعة لمتابعة تطوير محاور شرق القاهرة بحى مدينة نصر، وكذلك تطوير عزبة الهجانة الممتدة من منطقة شرق حى مدينة نصر حتى طريق القاهرة السويس، وكذلك تفقد حى مصر الجديدة أكدت للرأى العام المصرى بجميع انتماءاته السياسية والشعبية والحزبية أن الرئيس السيسى ينتصر دائما للقيم الانسانية والتقاليد المصرية العريقة. 

وقال " عامر " فى بيان له اصدره اليوم إن أكبر دليل على ذلك ماأظهره الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي على إنسانية الرئيس السيسي واستجابته الفورية وبدون أى تردد وبتلقائية شديدة جدًا أثناء جولاته لهتافات مواطنين بالشارع "بنحبك يا ريس وتحيا مصر"، وترجل من سيارته لتحيتهم وهو ما يظهر مدى الحب والود المتبادل بين الزعيم البطل الرئيس السيسى والشعب المصرى العظيم ورصد الفيديو فرحة المصريين في الشارع، أثناء نزول الرئيس السيسي من سيارته لتحيتهم بعد الهتافات باسمه، والتعبير على تأييدهم وحبهم للرئيس السيسي.

تجدر الاشارة الى أن الرئيس السيسى اطلع أثناء الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق والمحاور فى تلك المناطق، وكذا المحور الجديد الذى يربط أحياء مدينة نصر بالطريق الدائرى، امتدادًا إلى أحياء القاهرة الجديدة ومدينة الرحاب. 

كما اطلع على تطوير عزبة الهجانة، وذلك فى إطار سياسة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والعناية بقاطنيها وربطها بالمحاور الرئيسية عن طريق توسعة محور رئيسى بها يكون بديلا عن الممرات الضيقة التى يستخدمها المواطنين، مما يسهم فى إنهاء الزحام الشديد، وينظم مداخل ومخارج المنطقة، ويسمح بدخول عربات الإطفاء والإسعاف وكذلك مرور النقل الثقيل، وذلك بالإضافة إلى ما قامت به الدولة من رفع كفاءة كافة الخدمات الأساسية والبنية التحتية بالمنطقة، وتجهيز وطلاء واجهات المبانى، وإنشاء موقف حديث لوسائل النقل العام والسيارات لتسهيل حركة المواطنين اليومية، خاصة بعد إزالة الإشغالات وتوفير محالات جديدة للباعة الجائلين.

كما تم نقل آلاف المواطنين من الأسر المقيمة فى مناطق غير آمنة وخطرة أسفل خطوط الضغط العالى الكهربائية بعزبة الهجانة إلى مدينة "أهالينا"، حيث تم تسكين الأهالى فى وحدات سكنية كاملة التشطيبات، بها كافة الاحتياجات من الأثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية والمنزلية وجميع احتياجاتهم داخل تجمع سكنى حضارى لائق يتوفر به كافة المرافق والخدمات، ليتغير واقع الحياة المعيشية والاجتماعية والسكنية للأفضل لتلك الأسر والمواطنين.  

وتفقد الرئيس شبكة الكبارى والمحاور الرئيسية الجديدة التى تم تنفيذها فى حى مدينة نصر، والتى أنهت التكدس والازدحام الذى كان يعانى منه الحى لعقود طويلة وحققت الانسياب المرورى والتيسير على المواطنين، وذلك بالتكامل مع سلسلة المحاور والكبارى الأخرى الجديدة فى مناطق وأحياء شرق القاهرة، والتى تم تنفيذها فى زمن قياسى، بالاعتماد على أنظمة هندسية وإنشائية مبتكرة ساهمت فى سرعة الإنجاز وخفض التكلفة الاقتصادية مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.

كما تفقد الرئيس كذلك الكبارى الجديدة وتوسعة الطرق والمحاور بحي مصر الجديدة، حيث توقف للحديث مع المارة من المواطنين في منطقة صلاح الدين للتأكيد عليهم بالالتزام بإجراءات الوقاية والحماية الشخصية من فيروس كورونا خاصة ارتداء الكمامة.
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