ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تعليقات مفبركة تضع النجوم في مأزق.. سب هيفاء وهبي لـ طارق العريان أبرزهم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:11 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
Advertisements
شروق ابراهيم
في كثير من الاحيان تكون السوشيال ميديا سلاح ذو حدين لنجوم الفن، فمنهم من يحقق استفادة وأرباح ، والبعض الاخر يتعرضون لموقف محرجة بسبب الفبركة ونسب اليهم تعليقات غير حقيقة واقحام اسمائهم في أزمات. 

وآخر هذه التعليقات ، ما نسب إلى الفنانة الاماراتية أحلام الشامسي ، حول أزمة الفنانة السورية أصالة نصري وطليقها المخرج طارق العريان ، والذي يقول :"اخوي طارق حرام تشتت العائلة لازم ترجع اصالة على ذمتك عادي الشرع حلل اربعة ، وزوجتك نيكول على ذمتك وتكون صديقة لبنتك شام وتعيشون في بيت واحد". 

وكشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حقيقة المنشور المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي، الذى ادعى أنها تسيء فيه إلى المخرج طارق العريان، لتدعم صديقتها أصالة.

وكتبت هيفاء: "بحب أقول للي ركب أو ركبت البوست البشع ده إنك إنسان أو إنسانة بتشبه الوصف اللي مكتوب، وبحب أقول للي صدقوا إنه هيدا بوست فعلا من عندي كان ممكن تتأكدوا بكل بساطة أنه تركيب بمجرد الدخول لصفحتي".

كما ردت الفنانة ريم البارودي على تعليق منسوب لها عن المطرب أحمد سعد ، بعد خضوعه إلى عملية تجميل والذى تم نشره عبر حساب برنامج "عرب وود". 

وأثار الفنان أحمد سعد جدلا كبيرا بعد خضوعه لعمليات تجميل في أنفه وفكه، وذلك بعدما نشر الطبيب الخاص به صورا قبل وبعد العملية. 

وسخر تعليق منسوب للفنانة ريم البارودي، زوجة أحمد سعد السابقة من شكله، على حساب برنامج "عرب وود": "نفس الخلقة" مرفقة بـ لفظ بذيء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| الموت يفجع الفنانة صفية العمري.. أول رد من طارق العريان بعد هجوم ابن أصالة.. أحمد العوضي مع طليق ياسمين عبد العزيز

ريم البارودي تكشف لـ صدى البلد حقيقة خضوعها لعملية جراحية

نشرة الفن .. زوجة ماجد المصري تكشف نتيجة المسحة الثانية .. وريم البارودي تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل

حقيقة إساءة هيفاء وهبي إلى طارق العريان دعما لـ أصالة

هيفاء وهبي تحتفل بالكريسماس .. شاهد

نيكول سعفان تقضي الكريسماس في منزل طارق العريان بعد أزمة أصالة

ترشيحاتنا

نصف ساعة بـ3 آلاف جنيه.. إحالة شبكة تعرى أون لاين للمحاكمة.. صور

لا نجبر أحدا على البقاء.. كلوب يطلق 5 قذائف نارية بشأن أزمة محمد صلاح

توقيت غريب جدا.. أسطورة ليفربول يعلق على تصريحات محمد صلاح بشأن رحيله عن الفريق

بشرى خير.. عقار جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

رسالة عاجلة من خادم الحرمين لرئيس الإمارات يتسلمها حاكم دبي

قبل السعر الجديد.. رحلة أسعار البنزين في مصر وتوقعات الفترة المقبلة

Advertisements

التعليم العالي تنفي صحة القرار الوزاري بتأجيل امتحانات الفصل الأول

عام التغلب على الوباء.. الحزب الشيوعي الصيني يقدم كشف حسابه: سيطرنا على كورونا

التعليم العالي: لا صحة لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد.. والامتحانات في موعدها

ردا على قلق الأهالي من كورونا الامتحانات.. التعليم تعلن إجراءاتها الاحترازية

باستثناء مونديال اليد..الأولمبية تمنع إقامة البطولات داخل الصالات بسبب كورونا

وزير التربية والتعليم يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات

منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من سلالة كورونا الجديدة

خلعت ملابسها لـ ثري عربي بـ3 آلاف جنيه.. أول اعتراف لسيدة بالتعري علي موقع تواصل شهير

واقعة غريبة.. طرد سيدة من مطعم بسبب ملابسها

كورونا يضرب البرلمان الجديد.. وفاة 3 نواب بعد فوزهم في الانتخابات

الخشت: علاج كورونا للعاملين بجامعة القاهرة مجانًا.. و50% خصما للأقارب

عقب تلقيه لقاح موديرنا.. طبيب أمريكي يتعرض لأزمة صحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار سيتروين سي إليزيه موديل 2021

تصل لـ 5 ملايين جنيه.. أسعار لاند روفر 2020 - 2021 في مصر

بإطلالة أنيقة.. زوجة ماجد المصري تتألق برفقته في أحدث ظهور لها