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برلمان

لقيت ارتياحا من الأهالي.. برلماني يثمن مشاركة "الداخلية" فى دعم البسطاء لمواجهة قسوة الشتاء

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:04 م
النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل
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فريدة محمد
ثمن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان ايفاد وزارة الداخلية قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية  "بطاطين – مواد غذائية" على المواطنين البسطاء من قاطنى المناطق الأولى بالرعاية لمواجهة قسوة الشتاء وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. 

ووجه " إسماعيل " تحية قلبية للواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع القيادات والضباط والجنود والأفراد بجهاز الشرطة الذين يقومون بمثل هذه المبادرات الانسانية رفيعة المستوى والتى لقيت ارتياحا كبيرا وإستحسانًا واسع النطاق من الأهالى.

وجاء ذلك فى إطار إستمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" برعاية رئيس الجمهورية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين ، لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.
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