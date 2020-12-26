مياه المنيا: ختام الدورة التدريبية المتقدمة فى البرمجة بمشاركة ١٤ شركة‎

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف بالمنيا، أن الشركة نظمت دورة تدريبية متقدمة فى البرمجة على برنامج PL/SQL Oracle عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالتعاون مع شركة هيدروكوم والادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة، وتعد أحد أهم الدورات فى التحول الرقمى، وتلبية احتياجات العمل فى تطوير التطبيقات والبرمجيات التى تستخدم بالشركات.





وأضاف أن الدورة تمت بالتنسيق بين الإدارة العامة للتدريب بالشركة والإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بمشاركة 14 شركة من الشركات التابعة للشركة القابضة، وهى: "مدن القناة واسيوط و الفيوم ومطروح وصرف القاهره والمنوفيه والجيزة ومياه القاهره و الشرقيه وقنا وبني سويف والبحيرة وصرف اسكندريه بالإضافة الى المنيا" الشركة المنظمة.





وأوضح أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات كلا من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





ونوه الشهاوى أن الدورة تستهدف مهندسو تكنولوجيا المعلومات ومسئولي الاصدار لمعرفة كيفية التعامل مع قاعدة البيانات Oracle باحترافية والعمل على تطوير البرامج وستقوم الشركة بتكريم المتفوقين فى هذه الدورة بالتعاون مع الشركة المدربة.





وأكد الشهاوي أن الشركة ماضية في التطوير المستمر في كافة القطاعات داخل الشركة من اجل توفير خدمة أفضل للمواطن المنياوي.