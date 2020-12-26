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برلمان

نقل البرلمان تشيد بإعادة إحياء خط السكة الحديد بين سفاجا وأبو طرطور

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:11 م
سكة حديد
سكة حديد
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فريدة محمد

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اهمية تفقد وزير النقل الفريق كامل الوزير واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لعدد من القطاعات بمسار خط سكة حديد قنا/ سفاجا/ أبو طرطور في إطار خطة وزارة النقل لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط ومده إلى الغردقة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة بتحقيق التنمية الشاملة في كافة محافظات الجمهورية وخاصة في صعيد مصر وإنشاء شبكة نقل ضخمة تساهم في تسهيل تنقل المواطنين وتسهيل حركة التجارة بين المحافظات. 

ووجه " زين الدين " فى بيان له اصدره اليوم التحية والتقدير للحكومة لحرصها على اعادة خط السكة الحديد بعد توقفه منذ عدة سنوات لضعف انتاجية المنجم وقلة كميات خام الفوسفات التي يتم نقلها بواسطة الخط، ما أدى لتعرضه للسرقة نتيجة انخفاض معدلات التشغيل. 

خاصة أن هذا الخط يبلغ طوله ٧٣٠ كم وتم الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة به والتي أكدت أهمية إعادة تأهيله وإعادة تشغيله لنقل البضائع والركاب وأشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بتأكيد الفريق كامل الوزير بأن هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبي وسيساهم في نقل خام الفوسفات، فضلًا عن المساهمة بشكل إيجابي في تنمية الوادي الجديد ودعم حركة السياحة بين الأقصر والغردقة، حيث يتضمن المشروع إنشاء خط جديد يربط بين سفاجا والغردقة بطول ٥٠ كم لتشغيل قطارات للركاب مع تعديل المنحنيات بالخط الحالي وأنه من المتوقع أن تبدأ الطاقة التشغيلية لنقل البضائع بالخط بنقل ٢,٦ مليون طن سنويًا، ويتم زيادتها إلى ٦ ملايين طن سنويًا بشكل تدريجي تجدر الاشارة الى أنه من المخطط تعديل مسار الخط ليكون موازيًا لطريق قنا/ سفاجا 

وذلك في ضوء إمكانية تخصيص مسار للقطار موازٍ للطريق وذلك بهدف تقليل الطول الإجمالي للخط وتقليل زمن الرحلة، كما تم وضع مخطط خاص بنموذج التمويل للمشروع وآلية إنشاء الشركة التي ستدير المشروع بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تطوير وإنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية خاصة في ضوء تعديل قانون السكة الحديد، والذي سمح لهيئة السكة الحديد بالتعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية.
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