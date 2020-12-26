جزاءات لـ 3 موظفين لعدم ارتداء الكمامة.. مجلس الدولة يشدد على الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا

في إطار حرص إدارة مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، على تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي قامت الدولة باتخاذها وفقًا لما جاء بقرارات رئيس مجلس الوزراء ذات الصلة، قا مت إدارة المجلس بتطبيق ما ورد بالقرارات المشار إليها بكل دقة، بوجوب ارتداء الكمامات الواقية للقضاة والموظفين والمتقاضين والمحامين عند دخولهم وأثناء تواجدهم داخل مجمعات محاكم مجلس الدولة بالقاهرة والأقاليم ومراعاة التباعد المكاني، وتهوية القاعات والمكاتب وعدم المصافحة اليدوية.





وأوضح المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، أن إدارة المجلس وجهت جميع الموظفين من إداريين وسكرتارية المحاكم بالالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المنصوص عليها، محذرًا المخالفين بالعقاب التأديبي طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع توقيع غرامات مالية تضمنتها قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.





وكشف المستشار طه كرسوع، الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم مجلس الدولة، عن مجازاة 3 موظفين بالمجلس تاديبيًا، وهم كل من "خالد. ج " و"وائل. ع " و"صلاح. ن" لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات من خلال عدم ارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا، وهي العقوبة التي قررتها القرارات أرقام 1256 - 1258 - 1257 لسنة 2020، ويأتي هذا الجزاء حرصا من إدارة المجلس علي سلامة العاملين بالمجلس والمترددين عليه.



