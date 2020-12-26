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برلمان

عربية النواب: اعتراف الأمم المتحدة باتفاقية الحدود بين مصر واليونان صفعة على وجه أردوغان

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:07 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب نشر موقع الأمم المتحدة الرسمي لنص الاتفاق الموقع بين مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية جزئيا، فيما يعد اعترافا رسميا بالاتفاق بعد إيداعه من قبل وزيري خارجية البلدين في شعبة الأمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار بأنه صفعة قوية على وجه النظام التركى ممثلا فى رجب طيب اردوغان 

ووجه " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح صاحب هذه الرؤية الثاقبة للحفاظ على حقوق مصر للأجيال القادمة بعد توقيع هذه الاتفاقية التاريخية مشيدًا بالتعاون والعلاقات التاريخية بين القاهرة واثينا والتى سيكون لها اثارها الايجابية لصالح التعاون الدولتين فى مختلف المجالات 

تجدر الاشارة الى ان موقع الامم المتحدة قد نشر الاتفاق ممهورا بختم المنظمة مشيرا الى أن هذا الاتفاق تم توقيعه في 6 أغسطس 2020، ويحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط بين البلدين، والتي بدورها تمنح القاهرة وأثينا حقوقًا في الموارد الطبيعية في المنطقة.وكانت مصادر يونانية قد أمدت لوكالة أنباء أثينا - مقدونيا (AMNA) أن نشر الاتفاقية من قبل الأمم المتحدة، إلى جانب تأخير نشر الاتفاق الموقع بين تركيا والحكومة الليبية المؤقتة المنتهية ولايتها" اتفاق أردوغان- السراج"، هو "نجاح دبلوماسي".
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