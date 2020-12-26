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برلمان

برلماني يثمن تحمل «مصر الخير» نفقات إقامة المصريين العالقين بالإمارات

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:16 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
أشاد النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، بتصريحات السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، التى أكدت فيها أنه تم بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات السياحية، بحث دعم ومساعدة المصريين العالقين بالإمارات، وجرى التواصل مع مؤسسة "مصر الخير"، حيث تم الاتفاق على تحمل المؤسسة لنفقات الإقامة الخاصة بالمصريين العالقين الذين انتهت فترة حجرهم وإقامتهم بالفنادق بدولة الإمارات.

ووجه "أبو جاد" فى بيان أصدره اليوم، السبت، تحية قلبية للعالم الكبير والجليل الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق ورئيس مؤسسة مصر الخير على تعاون المؤسسة مع وزارة الهجرة والمصريين بالخارج فى مثل هذه القضايا القومية والمهمة مشيدًا بنجاح السفيرة نبيلة مكرم فى التعاون والتنسيق والتكامل ليس مع زملائها الوزراء فقط ولكن مع جميع المؤسسات بالدولة بما فيها مؤسسات المجتمع المدنى 

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة مؤسسة مصر الخير جاءت في إطار متابعة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لموقف المصريين العالقين بدولة الإمارات والقادمين لها كمحطة ترانزيت قبل توجههم إلى الكويت، عقب تعليق الطيران بدولة الكويت الشقيقة.

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