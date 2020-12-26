اقتصادية البرلمان تتوقع انطلاقة اقتصادية كبرى لمصر خلال السنوات القليلة القادمة

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اهمية تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية التى أكد فيها أن مصر نمضى بقوة على طريق التحول الرقمى لتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة، على النحو الذى يساعد فى تحفيز مناخ الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية وأنه من المستهدف ربط مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلكترونيًا بنهاية يونيه 2022.





وقال " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم ان نجاح مصر فى تحقيق هذه الاهداف سيجعها واحدة من أهم الدول التى ستحقق انطلاق اقتصادية كبرى خلال السنوات القليلة القادمة خاصة بعد الانجازات والمشروعات القومية الكبرى فى جميع انحاء البلاد التى حققتها بفضل الجهود المخلصة من الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية الاساسية غير المسبوقة فى تاريخ مصر وفى مقدمتها شبكة الطرق القومية





وأكد الدكتور محمد عبد الحميد ان مصر اصبحت دولة قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها فى مختلف المحافظات بصفة عامة وداخل محافظات سيناء والوادى الجديد ومطروح بصفة خاصة بعد ربط هذه المناطق بالوادى والدلتا





كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن مصر تُعد أول دولة بالشرق الأوسط تُطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية وأنه سيتم إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة أول يناير المقبل.





وبذلك سيتم الحد كثيرًا من التدخل البشرى، حيث تم تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية، وستشهد المرحلة المقبلة إطلاق منظومة الإيصالات الإلكترونية، بما يضمن حوكمة المجتمع الضريبي، وتحصيل حق الدولة، بحيث يتحرك الاقتصاد فى إطار هذه الأنظمة الإلكترونية مؤكدًا ان تطبيق هذه المنظومة سوف يقضى على ظاهرة التهرب الضريبي.