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فن

اختيار المطربة اللبنانية يارا سفيرة إقليمية لليونيسف

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:12 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة يارا صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع  وسائل التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام وأعلنت يارا من خلالها تعيينها كسفيرة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.

وكتبت يارا قائلة: "عينت اليونيسف اليوم المغنيةyara السفيرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وقالت يارا بعد توقيع العقد "يسعدني للتو تلقي هذا الموعد مع اليونيسف.. أتطلع إلى العمل مع أصدقائي في اليونيسف للنهوض بقضايا الأطفال في جميع أنحاء المنطقة".

وأقيم حفل التعيين من خلال مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت.

وقال تيد شيبان، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إنه لشرف مطلق أن أرحب بيارا في أسرة اليونيسف في المنطقة".

"نحن ممتنون لكل جهود يارا لدعم عملنا خاصة في حملة #MaskUp لتشجيع المزيد من الأشخاص على ارتداء الأقنعة للحماية من جائحة COVID-19".

وتركز يارا في دورها الجديد وبشكل أساسي على جهود اليونيسف للوصول إلى المزيد من الأشخاص بمعلومات موثوقة بما في ذلك معلومات عن COVID-19 وتدابير الصحة والوقاية.

يارا هي واحدة من أشهر المطربين في عصرها في جميع أنحاء المنطقة. تم تشغيل أغانيها مئات الملايين من المرات عبر منافذ الترفيه ومنصات بث الموسيقى. أصدرت ستة ألبومات بأغاني بلهجات مختلفة باللغة العربية، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة في مناطق مختلفة، ولديها ما يقرب من 24 مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وتتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة.

كانت آخر أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ودائما ما تبدو يارا على مواقع التواصل الاجتماعى جميلة ومتميزة من دون المساحيق التجميلية حيث تعكس صورها تكاوين الوجه الطفولية التي تتمتع بها هذه النجمة.

وقد أكد المتابعين ليارا أن سبب شكلها الرقيق الهادي ونقاء بشرتها بدون مكياج هو ان الصورة توضح الاعتناء ببشرتها والذي يتبين من خلال الصورة وتنظيفها بشكل سليم.
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