رئيس جامعة طنطا: تخصيص 40 جائزة لأعلى استشهادات للأساتذة بالمواقع العالمية

أعلن الدكتور ‏ محمود زكى رئيس جامعة طنطا ، عن تخصيص عدد من الجوائز للأساتذة الذين لهم أعلى نسبة استشهادات في المواقع العالمية، وذلك فى إطار خطة الجامعة الاستراتجية للنهوض بالبحث العلمي.





وأكد رئيس جامعة طنطا، اهتمام الجامعة الشديد بالبحوث التطبيقية واستثمارها لدعم خطة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن إجمالى الجوائز 40 جائزة مقسمة إلى 28 جائزة للكليات العملية بمعدل 4 جوائز لكل كلية، وعدد 12 جائزة للكليات النظرية بمعدل جائزتان لكل كلية .





من جانبه، أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث￼، أن أهم الشروط الواجب توافرها في المتقدم لجائزة الاشارات المرجعية أن يكون له H-index في موقع SCOPUS ، ويجب أن لايقل عن 12 (أثنى عشر) للفئة الأولى والتى تتضمن الكليات العملية ، و8 (ثمانية) للفئة الثانية والتى تتضمن الكليات النظرية.



