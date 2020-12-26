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جامعة الأزهر تنظم قافلة طبية مجانا إلى المناطق الأكثر احتياجًا بالفيوم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:10 م
جامعة الأزهر تنظم
جامعة الأزهر تنظم قافلة طبية إلى الفيوم
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محمد شحتة
نظمت جامعة الأزهر قافلة طبية شاملة إلى محافظة الفيوم اليوم السبت، برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وتضم عديدًا من الأطباء في مختلف التخصصات الطبية، والتي تشمل: الباطنة، والأنف والأذن والحنجرة، والرمد، والأطفال، إضافة إلى تخصصات أخرى عديدة.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، أن القافلة سوف تقوم بتوقيع الكشف الطبي على الحالات التي تحتاج لذلك، إضافة إلى إجراء العمليات الجراحية الصغرى، وتحويل الحالات التي تتطلب حالاتها إجراء عمليات جراحية كبرى إلى مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة، لافتًا إلى أن القافلة مجانية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن القافلة تشمل تقديم مساعدات إنسانية للأسر الأولى بالرعاية، إضافة إلى إجراء اختبار محو الأمية على هامش القافلة الطبية، وأيضا تقام على هامش القافلة المبادرة الطلابية:  (أنت أقوى من المخدرات) بمشاركة عديد من طلاب جامعة الأزهر، والتي تهدف إلى توعية الشباب بأضرار المخدرات وآلية القضاء عليها.

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