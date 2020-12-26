نائب الشيوخ: رصد 200 مليار جنيه لمواجهة كورونا يؤكد الحسم في التعامل مع الوباء

أشاد النائب نادر يوسف نسيم، عضو مجلس الشيوخ، بالتزام الدولة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برصد 200 مليار جنيه من احتياطات الموازنة العامة لمواجهة الموجة الثانية من لفيروس كورونا، قائلًا "الدولة جاهزة لتمويل التعاقدات على أي كمية من اللقاحات من دون قيد أو حد أقصى للتكلفة".





وقال "نسيم"، خلال تصريحات اليوم، السبت، إن الدولة جاهزة صحيا وماديا واقتصاديا واجتماعيا لمواجهة الوباء وستطبق بكل حزم إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.





وشدد نائب بني سويف، على أن الخطر في الموجة الثانية هو تحور الفيروس بطريقة أصبح فيها أكثر سرعة في الانتشار وأكثر توحشا ليس في مصر فقط ولكن في العالم أجمع.





وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر استطاعت التصدي للموجة الأولى من الوباء بكل نجاح وحيوية واستطاعت تلجيم الإصابات والوفيات بخطة ذكية، وهناك ثقة تامة في الرئيس السيسي وأجهزة الدولة في استمرار السيطرة على الموجة الثانية مثلما حدث في الموجة الأولى.



