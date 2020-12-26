وفاة أنطونيو خينتو لاعب ريال مدريد السابق

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني وفاة أنطونيو خينتو لاعب الفريق السابق، عن عمر يناهز 80 عاما.
وقال نادي ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي:" يعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن حزنهم الشديد لوفاة أنطونيو خينتو لاعب الفريق السابق، وشقيق رئيسنا الفخري فرانسيسكو خينتو، الذي دافع عن قميصنا في الموسم 1961-1962.
وتابع بيان ريال مدريد:" ينقل ريال مدريد تعازيه لعائلته، وخاصة لعزيزنا فرانسيسكو خينتو، وأصدقائه وأحبائه، ولكل الأندية التي لعب فيها".
يذكر أن أنطونيو خينتو توج مع بريال مدريد بلقبي الدوري الإسباني والسوبر الإسباني خلال فترة الستينات.
في سياق آخر يستعد فريق ريال مدريد لمواجهو سيلتا فيجو، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري الإسباني.
ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بفارق الأهداف.