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تعليم

الجامعات والتحول الرقمي.. المؤتمر الدولي الافتراضي ينطلق بكلية إعلام القاهرة الثلاثاء المقبل

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:38 م
إعلام القاهرة
إعلام القاهرة
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أحمد الشاهد

تعقد كلية الاعلام بجامعة القاهرة المؤتمر الدولي الافتراضي تحت عنوان (الجامعات والتحول الرقمي .. الفرص والتحديات) يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 ديسمبر 2020 ، حيث يعقد المؤتمر بالتعاون بين رابطة الجامعات الاسلامية "لجنة الاعلام والنشر الالكتروني" وجمعية كليات الإعلام العربية.


يناقش المؤتمر التطورات التي فرضتها تكنولوجيا الاتصال الحديثة وثورة المعلومات على منظومة العمل الجامعي وواقع الجامعات العربية والاسلامية من حيث مدى توظيفها وتسخيرها لتلك التطورات والتحديات التي تواجهها في
هذا المجال.


ويشمل المؤتمر المحاور الاتية :-


- مستقبل التعليم الجامعي في عصر المعلوماتية وصناعة
المعرفة .



- التربية الاعلامية في الجامعات في مواجهة التدفق
المعلوماتي .



- الشباب الجامعي وإشكالية التحقق من المعلومات والأخبار
المزيفة والكاذبة .



- تطور مناهج كليات الاعلام وتحديات التحول الرقمي .



- الجامعات والتعليم الهجين في مواجهة الأزمات والكوارث .



- التأثيرات النفسية والاجتماعية على طلاب الجامعات
الناتجة عن التعليم الالكتروني .



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ويشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الاعلام بجامعة القاهرة وأمين عام جمعية كليات الإعلام العربية، والدكتور سامي الشريف مقرر اللجنة العلمية برابطة الجامعات الاسلامية وعميد كلية
الإعلام بالجامعات الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ، والدكتور محمد البشاري أمين عام المجلس العالي للمجتمعات المسلمة ، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية ، والدكتور أسامة العبد أمين عام رابطة الجامعات الاسلامية ، وبحضور الدكتور محمد بن عبد
الكريم العيسي رئيس رابطة العالم الإسلامي والجامعات الإسلامية.

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