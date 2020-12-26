التضامن: ندعم العمالة غير المنتظمة بسبب جائحة كورونا

قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مستشار وزير التضامن الاجتماعي لشئون التأمينات والحماية، إن وزارة التضامن من خلال توليها ملف التنمية الاجتماعية، أطلقت مؤخرا برنامجي "فرصة للتمكين الاقتصادي" و"الرعاية المجتمعية"، وذلك للاهتمام بالأطفال المشردين والأطفال بلا مأوى وكبار السن.





وأضافت ميرفت صابرين، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن الوزارة تعمل على التمكين الاقتصادي والتنمية المجتمعية لكثير من الفئات، وذلك من خلال القروض الميسرة المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي، لافتة إلى أن الوزارة تعكف حاليا على وضع آلية مناسبة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، خصوصا وأن تلك العمالة من أكثر الفئات تضررا داخل قطاعات الاقتصاد أثناء جائحة كورونا، وبعد أن قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه صرف منحة رئاسية لتلك العمالة غير المنتظمة.





وأشارت إلى أن المرحلة الأولى لصرف هذه المنحة بدأت من شهر مايو إلى شهر أغسطس الماضي، واستفاد منها حوالى مليون ونصف عامل، كما وجه الرئيس السيسي بالبدء في مرحلة ثانية اعتبارا من شهر ديسمبر الحالي، حيث بدأ صرف أول دفعة من المرحلة الثانية التي ستستمر حتى شهر فبراير المقبل، موضحة أن هذه المرحلة سيتفيد منها نحو مليونى و260 ألف عامل.





وأضافت مستشار وزير التضامن للتأمينات والحماية، أن هذه المنحة تعتبر ضمن المبادرات الرئاسية لدعم المواطنين في مواجهة فيروس كورونا.





وأوضحت أن الرئيس السيسي وجه لدراسة وضع آلية مستديمة لدعم العمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أن جائحة كورونا أظهرت عدم تغطية نظام التأمينات لهذه الفئة خصوصا عند تعطل أو انقطاع الدخل للعمالة غير المنتظمة.





وأكدت أن وزارة التضامن تعمل على إنشاء صندوق لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة، بحيث تستطيع الدولة مساعدة تلك العمالة فى حالة مواجهتها لأى ضرر، سواء كان من كورونا أو أي أزمات اقتصادية.