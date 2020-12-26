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حوادث

تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية داعش عين شمس لـ 24 يناير

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:43 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 9 متهمين بـ«خلية داعش عين شمس»، لجلسة 24 يناير لفض أحراز القضية.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات لأنهم خلال الفترة من مطلع عام 2017، وحتى 27 مايو من عام 2017، أسس المتهمين الأول والثانى تأسيس جماعة إرهابية الغرض منها الاخال بالنظام وعمل خلايا عنقودية تتبع تنظم داعش الإرهابى.

كما وُجه للمتهمين الاعتداء على الشرطة واستحالا دماء المسيحين واموالهم وممتلكاتهم، ووجه للمتهمين من الـ 3 وحتى التاسع الانضمام لجماعة إرهابية وتلقى الأول والمتهم الثامن تدريبات عسكرية والتحقا بمعسكرات تدريبية تتبع لتظم داعش في دولة سوريا .

ووُجه للمتهمين من الثانى وحتى التاسع جمع معلومات عن عدد من الضباط المتخصصين بتنفيذ احكام قانون مكافحة الإرهاب وإلحاق الأذى بهم، ووقموا بأعمال تحضيرية لارتكاب جريمة إرهابية بان جمعوا معلومات عن عدد من الضباط من أفراد القوات المسلحة والشرطة ودار عبادة للمسيحيين تمهيدا لاستهدافهم.
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