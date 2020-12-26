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توك شو

جينينا وخارجيا.. استشاري: كورونا تغير أكثر من 50 مرة خلال الفترة الماضية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:06 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال يحيى مكي، أستاذ علم الفيروسات، إن فيروس كورونا حصل له 26 تغير على الغلاف الخارجي، و أيضا حدث له 10 أو 20 تغير من حيث الجينات، ولهذا يجب علينا أن نصل إلى قطعة من جينات الفيروس التي لا تتغير من أجل أن ننتج من خلالها اللقاح.

وأضاف "مكي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن يمككنا أن نستخدم اللقاحات المنتشرة فما يخص كورونا، وإذا حدث أي تغير يمكننا تعديل اللقاحات على تلك التغيرات، كما يحدث مع مصل ولقاح الإنفلونزا الذي يتغير ويضاف إليه تعديلات كل عام.


وفيما يخص الحساسية الناتجة من لقاح فايزر، أشار إلى أن هناك بعض الفيروسات التي تنتج على أساس وجود الفيروس كامل، وأخرى تنتج على أساس جزء من الفيروس، ولهذا يجب على المنتجين إضافة مادة حافظة لهذة اللقاحات، وعليه الحساسية الناتجة من فايزر ثبت أن سببها هي المادة الحافظة ليس إلا.
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