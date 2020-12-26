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محافظات

ضبط طلمبة ضخ وخزان فيه 1000 لتر سولار داخل منزل بقرية في المنيا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:06 م
جولة محافظ المنيا
جولة محافظ المنيا
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ايمن رياض
قاد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، حملة مكبرة لضبط المخالفات والخارجين عن القانون، حيث تم خلال الحملة ضبط طلمبة ضخ وخزان به 1000 لتر سولار داخل احدى المنازل بعزبة سعد بقرية طوخ الخيل التابعة لمركز المنيا.

وتم ضبط الكمية والتحفظ على المضبوطات وتطبيق قرار الغلق، مع إخطار مديرية التموين ومباحث التموين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن الكمية المضبوطة. رافق نائب المحافظ، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.

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وقال نائب المحافظ،إن تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،أنه لا تهاون مع المخالفين والخارجين عن القانون، مشيرًا إلى أن تنفيذ الحملات الميدانية يهدف إلى القضاء على كافة ظواهر الغش التجاري واحتكار السلع والمواد الغذائية والبترولية.

وأكد "أبوزيد"، استمرار الأجهزة التنفيذية والرقابية في تنفيذ الحملات والتي من خلالها يأتي في إطار الصالح العام للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وذلك ضمن خطة المحافظة لرصد المخالفات وضبط الخارجين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم

وفي سياق متصل أجري الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب محافظ المنيا،جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة مدي الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ضمن خطة المحافظة لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وتم خلال الجولة ضبط مركزًا للدروس الخصوصية به 150 طالب بحي شمال المدينة، وتم غلق المركز وتحرير محضر بالواقعة وتحويلة للنيابة العامة للتحقيق في هذا الشأن. رافق نائب المحافظ، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.

قال نائب المحافظ، ان هناك تكليفات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخالفين لتنفيذ التعليمات الصادرة عن القيادة السياسية للدولة ووزارة الصحة والسكان، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، مع الحرص على توحيد الجهود في ظل الظروف التي تمر بها البلاد للخروج بالوطن من هذه الازمة.

وشدد محافظ المنيا، على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية لمتابعة الحالة العامة للمطاعم والمقاهي والكافتيريات، وعلى الأماكن التي يتردد عليها المواطنين، مع استمرار الحملات على مراكز الدروس الخصوصية بهدف القضاء على التجمعات للحد من انتشار العدوى.

كان محافظ المنيا، وجه خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال تنظيم العديد من الجولات الميدانية لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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