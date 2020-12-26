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فن

محمد علاء يستعيد ذكريات مسلسل سابع جار

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:46 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
شارك الفنان محمد علاء صورة جديدة له من مسلسل سابع جار ونشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات أنستجرام.

وكتب علاء تعليقا على الصورة قائلا: "هالة وعلى .. سابع جار"

يذكر أن الفنان محمد علاء الشهير بـ"جامايكا" انضم إلى فريق مسلسل  حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا" والتى تقوم ببطولتها الفنانة كندة علوش والمقرر بدء تصويرها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

حكاية "ضى القمر" إخراج مريم أحمدى ويشارك فى بطولتها محمد شاهين .

مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المُطلقة".
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