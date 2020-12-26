نجم أتلانتا الإيطالي يصدم النصر السعودي

حسم أليخاندرو جوميز نجم فريق أتلانتا الإيطالي، الجدل بشأن الانتقال إلى النصر السعودي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر موقع " كالتشيو ميركاتو" أن جوميز رفض بشكل نهائي فكرة الانضمام إلى النصر السعودي، رغم العرض المالي الضخم.

وأضاف الموقع الإيطالي، أن جوميز يرغب في الاستمرار في إيطاليا، خاصة في ظل اهتمام إنتر ميلان بضمه.





في سياق آخر، يستعد فريق النصر لمواجهة ضمك اليوم، السبت، في تمام الخامسة إلا عشر دقائق مساء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي.





ويسعى النصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتحسين وضعه الكارثي في مسابقة الدوري.





ويحتل النصر المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن ضمك صاحب المركز الـ 16 والأخير.





يذكر أن مباريات الدوري السعودي، تقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".