في حضور رئيس الجامعة.. المشتل التعليمي بالمنيا يقيم معرض لوحة الخريف

افتتح الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا "معرض لوحة الخريف"، الذي نظمه المشتل التعليمي بكلية الزراعة لطلاب كلية الزراعة، ليخالف كل ما هو معتاد من الاحتفال بأزهار الربيع فقط، وما أرتبط بالخريف من تساقط للأوراق وذبول للزهور والنباتات، بالإضافة لتكون دعوة للتعرف على أزهار الخريف السنوية والزهور المعمرة وألوانها وأشكالها ومدتها، وما هو الأنسب لحديقة الزهور في أجوار البرد والصقيع.





شهد المعرض الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد جلال نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور حمدان ابراهيم محمود عميد كلية الزرعة، والدكتور حربي مطاريد عبد الله وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدي ابراهيم محمود وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد الهادي حسن مدير المشتل التعليمي، وعمداء كلية الزراعة السابقين، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.





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وأشاد رئيس الجامعة بجهود إدارة المشتل ومجهوداتهم في إخراج هذه اللوحة الفنية المتميزة عالية الجمال من زهور الخريف، التي تثير البهجة والسرور، بالرغم من أجواء البرد والشتاء.





وأوضح الدكتور محمود عبد الهادي أنه عندما تتلاشى كل الطبيعة الخضراء إيذانًا بقدوم فصل الشتاء، يمكنك تزيين الموقع العامة والمنازل بالنباتات المزهرة الزاهية وغير المعتادة، والتي تعرف بأزهار الخريف والتي لا تتطلب عناية فائقة، وتتحمل أجواء البرد القاسية.





مشيرًا أن المعرض ضم العديد من أصناف الصبار، وزهور الأقحوان زهرة الخريف الرئيسية، والورد البلدي، وفيكس نيتدا، وزهور الزينة بألوانها المختلفة.









وفي سياق متصل اسفرت نتائج انتخابات اتحاد طلاب الجامعة عن فوز الطالب خيري فرغلي محمد بكلية الزراعة الفرقة الثالثة برئاسة اتحاد طلاب الجامعة، والطالب عصام زكي إبراهيم سليمان بكلية دار العلوم الفرقة الرابعة نائبًا لرئيس الاتحاد بالتزكية، وذلك بعد منافسات استمرت على مدار الأسبوعين الماضيين، خاضها 759 طالب وطالبة ممن انطبقت عليهم شروط الترشح، والتي اختتمت بإعلان رؤساء اتحادات الكليات ومساعديهم، ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه، وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوي الجامعة.





وهنأ الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، الطلاب الفائزين بعضوية اتحاد طلاب الجامعة والكليات، بعد إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات للنتائج النهائية، مؤكدًا على أن طلاب الاتحاد هم نموذجًا لزملائهم الطلاب، والممثل الشرعي الذي يعبر عن آرائهم وطموحاتهم، وهمزة الوصل بين إدارة الجامعة والطلاب، مضيفًا أن إعلان فوزهم اليوم هو بداية جديدة لهم في العمل الخدمي والعام، وخطوة ناجحة لتحقيق طموحاتهم في حياتهم العملية والجامعية.





كما قدم رئيس الجامعة الشكر لكل من ساهم في إنجاح العملية الانتخابية التي تمت وسط إجراءات احترازية مشددة التزم بها الجميع، وأدارتها الإدارة العليا لانتخابات، برئاسة سيادته، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نائبًا، وعضوية كل من: الدكتور حسن سعد سند عميد كلية الحقوق، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وبعضوية الطالب أحمد عازي بكلية طب الاسنان ممثلًا عن الطلاب، والطالبة ميرنا أسامة بالسياحة والفنادق ممثلة عن الطالبات.







