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أخبار العالم

خسائر بـ 2.5 مليار شيكل أسبوعيا.. ماذا فعل الإغلاق الشامل فى إسرائيل؟

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:57 م
ماذا فعل الإغلاق
ماذا فعل الإغلاق الشامل فى إسرائيل؟
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سمر صالح
أكد تقرير صادر عن بنك إسرائيل المركزي، أنَّ تكلفة الإغلاق الثالث جراء وباء فيروس كورونا ستبلغ نحو 2.5 مليار شيكل أسبوعيًا أي أكثر من 637 مليون يورو أسبوعيًا، مقارنة بتكلفة الإغلاق الثاني في أكتوبر الماضي، في حين أنَّ تكلفة الإغلاق الأول في أبريل الماضي بلغت 5.4 مليار شيكل أسبوعيًا.

وأرجع البنك المركزي سبب انخفاض التكلفة المقدرة للإغلاق الثالث، إلى التغيير في القيود وتحسين قدرة الشركات على العمل عن بُعد.

وتوقع البنك المركزي الإسرائيلي استمرار حوالي 90% من الأنشطة الاقتصادية بالعمل خلال الإغلاق الثالث، مقارنة بحوالي 88% من خلال الإغلاق الثاني في أكتوبر و80% خلال الإغلاق الأول في أبريل.

كانت الحكومة الإسرائيلية فرضت إغلاقًا تامًا لمدة أسبوعين قابلة للتجديد إذا لم يتحقّق هدف خفض معدل الإصابات إلى أقلّ من ألف إصابة، لذلك يمكن أن تكون التكلفة النهائية خمسة مليارات شيكل.

وانتقد العديد من أصحاب الأعمال والشركات قرار الحكومة، وحذروا من أنهم قد لا ينجون من إغلاق قسري ثالث يتسبب في خسائر فادحة، فيما حذرت إحدى شركات الاستشارات الاقتصادية من أن 7500 شركة في إسرائيل قد تغلق أبوابها بسبب الإغلاق الشامل لتنضم إلى آلاف الشركات التي توقفت عن العمل بالفعل جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرَّر أن تبدأ إسرائيل، غدًا الأحد، فى تطبيق الإغلاق الثالث الذي أقرّته الحكومة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.
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