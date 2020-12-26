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حوادث

لتعاطي المخدرات.. عاطل يسرق متعلقات المواطنين من سيارتهم بالوايلي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:06 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
لم يجد مسجل خطر وسيلة لجلب المال وشراء المخدرات للتعاطى سوى تكثيف جهوده لسرقة متعلقات المواطنين من داخل سيارتهم بالوايلي، إلا أن يقظة رجال الأمن بالقاهرة كانت له بالمرصاد، فبعد أن تعددت البلاغات نجح رجال المباحث باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة فى تحديد الجاني وضبطه وإعادة المسروقات.

وكانت البلاغات قد تعددت امام العميد علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة بتعرض المواطنين للسرقة من داخل سيارتهم بحى الوايلي.

فى الوقت الذى وردت فيه معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الوايلي مفادها أن عاطل يزاول نشاطًا إجراميًا تخصص في السرقة من داخل السيارات بإسلوب مبتكر " تعليق أكرة باب السيارة " وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

بإجراء التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عبد الله نائب مدير مباحث العاصمة، تبين صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه.

اعترف بارتكابه عدد ٧ حوادث سرقة من داخل السيارات بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها حصيلة الواقعتين الأولى والثانية لدي عميله  "سيء النية " مسجل خطر مخدرات.


وأقر المتهم بقيامه بالتصرف في الهاتف المحمول المستولى عليه من المجني عليه الثالث بالبيع لدي أحد الأشخاص " لا يمكنه الإرشاد عنه " وإنفاقه المبالغ المالية متحصلات وقائع السرقة على متطلباته الشخصية وشراء المواد المخدرة بقصد التعاطي ، تحرر عن ذلك  المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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