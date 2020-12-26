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أخبار العالم

أردوغان يواصل نهب الشعب السوري.. ميليشيات تابعة للنظام التركي تنهب محطة مياه ومساحات واسعة من الأراضي بريف الحسكة الشمالي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:59 م
جانب من السرقة
جانب من السرقة
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محمود نوفل
كشفت وكالة الأنباء السورية، عن استيلاء التنـظيمات الإرهــابية التابعة للنظام التركي في الأراضي السورية على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في ناحيتي أبوراسين وتل تمر، وذلك في إطار سياساتها الإجرامية والقمعية بحق الأهالي بغية التضييق عليهم وتهجيرهم من ريف الحسكة الشمالي. 

وأفادت الوكالة السورية بأن مرتزقة الاحتــلال التركــي التابعين لتنظــيمات “السلطان مراد” و”صقور الشمال” و”أحرار الشرقية” و”فرقة المعتصم” الإرهــابية استولوا بقوة السلاح على مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في ناحيتي أبو راسين وتل تمر حيث اقدموا على زراعتها ومنع أصحابها من الوصول إليها أو الاستفادة منها.

وبينت الوكالة السورية نقلا عن مصادرها أن الاحتــلال التركــي يهدف من خلال الاستيلاء على الأراضي ومنع المزارعين من الدخول إليها ونهب محاصيلها في القرى المحتلة بريف الحسكة الشمالي وانتشار الفقر والجوع بين أهالي المنطقة إلى إجبارهم على ترك قراهم وإسكان عوائل مرتزقة الاحتـ.ـلال من الإرهـ.ـابيين مكانهم.

كما نوهت الوكالة أن ميليشيا “فرقة الحمزة” الإرهـ.ـابية أقدموا على سرقة معدات وتجهيزات محطة مياه الشرب في قرية تل حلف ونقلها إلى جهة مجهولة.

ومنذ عدوانها على الأراضي السورية في العام الماضي أقدمت قوات النظـ.ـام التركـ.ـي ومرتزقته على تنفيذ عمليات إجرامية بحق الأهالي ودمرت البنى التحتية والمرافق الخدمية ما أدى إلى تهجير عدد كبير من المدنيين باتجاه مدينتي الحسكة.

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