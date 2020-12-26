تحرير 416 محضرا تموينيا فى حملات لضبط الأسواق بالمنوفية

أعلن المحاسب عاطف حسن الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية عن شن حملات تموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن تحرير (416) محضرا تموينيا خلال أربعة أيام تنوع ما بين (194) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و(222) محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.





وأضاف "الجمال" أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملة، تحرير (4) محاضر جنح ضد أصحاب محال جزارة بنواحي بركة السبع والشهداء والباجور ومنوف لحيازتهم لحوم تم ذبحها خارج السلخانة، فضلا عن وجود لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على ما يقرب من 300 كجم لحوم، كما تم تحرير (3) محاضر بالسادات وتلا ضد أصحاب محال بقالة وسوبر ماركت لحيازتهم سلع غذائية منتهية الصلاحية وضبط 60 قطعة غذائية و44 زجاجة مياه غازية.





