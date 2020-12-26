جامعة عين شمس: الاختبارات تسير بشكل إيجابي.. وفي مستوى الطالب المتوسط.. ونطبق العزل الصحي للورق.. خبير تعليمي: العامل النفسي مهم لمواجة فيروس كورونا

علوم عين شمس: الامتحانات العملية تسير بشكل إيجابي.. ونتخذ جميع التدابير الوقائية

آداب عين شمس: نطبق العزل الصحي لورق الاختبارات.. والاختبارات في مستوى الطالب المتوسط

خبير تعليمي: العامل النفسي للطلاب أمر هام حتى لا تضعف مناعتهم لمواجهة تلك الفترة









في ظل انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا والتي تعتبر أشد خطرًا من الموجة الأولى، يرصد موقع "صدى البلد" آلية عمل كليات جامعة عين شمس في تلك الظروف التي يمر بها التعليم مع تزايد أعداد الإصابة ومطالبة الطلاب بإلغاء أو تأجيل الدراسة ورأى خبراء التعليم في العوامل التي يجب أن يتبعها الطلاب للوقائية من خطر الفيروس.









وقال الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن الكلية ما زالت تستقبل الطلاب بشكل طبيعي لأداء الاختبارات العملية دون أى معوقات وسط إجراءات احترازية مشددة، والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية للحفاظ على الطلاب ضد انتشار العدوى بينهم.











وأوضح "رجاء"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الكلية قسمت الطلاب إلى مجموعات صغيرة داخل المعامل ولجان الاختبار بنسبة تصل إلى 25% من السعة المعتادة لكل عام للحفاظ علي التباعد الاجتماعي بين الطلاب لافتًا إلى التعقيم المستمر بين كل فترات الاختبارات وتوزيع الكمامات الطبية على الطلاب.









وأكد عميد علوم عين شمس تعاون الأمن الجامعي مع إدارة الهيئة الطبية لتشديد الرقابة للتأكد من التزام الطلاب بتنفيذ الإجراءات الوقائية، مشيرًا إلى مد عمل ساعات المعامل الخاصة بالكلية لاستقبال عدد أكبر من الطلاب بشكل أقل.









وأضاف أن الامتحانات النظرية ستسير بشكل طبيعي، مؤكدا رفع المقررات الدراسية على المنصات التعليمية.









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وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن الكلية تستقبل الطلاب لأداء الامتحانات بشكل طبيعي في ظل اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية للحفاظ على صحة الطلاب والحد من انتشار العدوى بينهم.









وأوضح "مرتضى" أنه تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة داخل كل فرقة وتوزيعها على مبنى الكلية بكل كامل لتقليل الأعداد داخل القاعات وللحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب، لافتا إلى استخدام الاختبارات الإلكترونية "البابل شيت" لتسهيل أداء الاختبارات على الطلاب والاعتماد على التصحيح الإلكتروني لضمان سلامة المصححين بعد عزل الورق عزلا صحيا داخل صناديق محكمة الغلق ومعقمة.









وأكد عميد آداب عين شمس أن الاختبارات في مستوى الطالب المتوسط مراعاة للظروف التي مر بها الطلاب، لافتًا إلى استمرار الامتحانات بشكل طبيعي.











وعلى هذا الصعيد، أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي بجامعة عين شمس، استعداد الطلاب لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول كالمعتاد في كل عام والتأهيل النفسي والصحي، لافتًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا للحفاظ على صحة الطلاب من قبل المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع وزارة الصحة بمصر وتوفير جميع احتياجات الطلاب.









وأوضح "شوقي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قرار إلغاء أو تأجيل الدراسة ينظر فيه وزارة التعليم العالي بعد النظر أولا فيما يصب في مصلحة الطالب المصرى للحفاظ على صحته، مؤكدا صعوبة تطبيق الاختبارات الإلكترونية بشكل كامل ولكن الجامعات قد اتبعت نظام "البابل شيت".









وأشار الخبير التربوي إلى أهمية العامل النفسي لدى الطلاب حتى لا تضعف مناعتهم الصحية، وشدد على التزام الطلاب بارتداء الكمامات فور الخروج من المنازل واتباع جميع التدابير الوقائية.







جدير بالذكر أن وزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أن القرار المنسوب للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل، والذي يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي هو قرار عار تماما عن الصحة، وأن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات، وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مزوري القرار ومروجيه على مواقع التواصل الاجتماعي.









وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دشنوا هاشتاج توقف الدراسة في مصر، والذي تصدر الموقع خلال ساعات من انطلاقه، وطالب الطلاب وأولياء الأمور من خلاله وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بوقف الدراسة خوفا من انتشار فيروس كورونا في ظل الموجة الثانية له.