ضبط عاطل انتحل صفة شرطي لسرقة المواطنين في عين شمس

لم تغفل أعين رجال مباحث القاهرة عن عاطل أوهم أهالي منطقة عين شمس أنه رجل شرطة من خلال حمله سلاحا ناري وكارنيه وزارة الداخلية " مزور"،حيث كان يقوم باستيقافهم وتفتيشهم وسرقة متعلقاتهم،إلا أن رجال الشرطة كانوا له بالمرصاد وتمكنوا من الايقاع به وتسليمه للنيابة للتحقيق.





وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد على تكثيف الاطواف الامنية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام .



