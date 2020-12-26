ضبط عاطل انتحل صفة شرطي لسرقة المواطنين في عين شمس

لم تغفل أعين رجال مباحث القاهرة عن عاطل أوهم أهالي منطقة عين شمس أنه رجل شرطة من خلال حمله سلاحا ناري وكارنيه وزارة الداخلية " مزور"،حيث كان يقوم باستيقافهم وتفتيشهم وسرقة متعلقاتهم،إلا أن رجال الشرطة كانوا له بالمرصاد وتمكنوا من الايقاع به وتسليمه للنيابة للتحقيق.
وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد على تكثيف الاطواف الامنية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام .
وفى أثناء مرور قوة أمنية بقيادة أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس بشارع محمود حسن ـ دائرة القسم تمكنوا من ضبط عاطل وبحوزته طبنجة صوت وكارنيه منسوب صدوره لوزارة الداخلية "مزور " ، وباخطار العميد علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة وجه باتخاذ الاجراءات اللازمه حيال المتهم .
واعترف المتهم امام رجال المباحث باشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها في وقائع السرقة، حيث أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين عقب استيقافهم وتفتيشهم منتحلًا صفة رجل شرطة ، وقرر بارتكابه عدد ٣ حوادث سرقة بذات الإسلوب ، تم بإرشاده ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنه .
كما تم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميله يعمل صاحب محل هواتف محمولة ومقيم ـ دائرة قسم شرطة المطرية ، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة ، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق .