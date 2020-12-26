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برلمان

تعرف على رسالة النائب محمد عبد العزيز إلى حزب مستقبل وطن

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:23 م
النائب محمد عبد العزيز
النائب محمد عبد العزيز
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ماجدة بدوي
أكد النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مجلس النواب القادم للفصل التشريعى الثاني، عليه مسئوليات كبيرة، من أجل تلبية طموحات الشعب المصرى الذى كان له دور بارز بعد منحه صوته لنا في ثقة نعتز بها جميعًا نحن النواب.

وقال "عبد العزيز"، خلال حفل الاستقبال الذى تقيمه الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى، إننا سوف نستكمل البنية التشريعية التى تتوافق مع دستور 2014، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، قانون الإدارة المحلية الذى يجب التوافق عليه والموافقة عليه، من أجل مواجهة كافة المشاكل التى تواجه المجتمع.

وأضاف "عبد العزيز" أننى بصفتي عضوًا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، فهناك ملف كامل سوف أطرح من خلالة رؤيتى سواء داخل اللجنة المختصة، أو تحت قبة البرلمان، خاصة وأن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان سواء كان ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، وإنه بالرغم من ذلك نجد هجمة شرسة ضد مصر من خلال ادعاءات كاذبة بمنطق  سياسى مسيس لابد من مجابهتها  بالحوار والمنطق والأسانيد، لأننا لا يوجد لدينا ما نخفيه في ملف حقوق الإنسان.

وحول حزب الأغلبية "مستقبل وطن"، وجه "عبد العزيز"، رسالة إليه، قائلًا "الأغلبية في أى برلمان تستطيع أن تحكم، وقادرة على إقرار أى تشريعات، ولكن البرلمانات القوية تسعى دائمًا إلى الحوار بين الأغلبية والأقلية والمستقلين، لإثراء الحوار، ولضمان النجاح والتوافق على القضايا المصيرية التى تهم الدولة والمجتمع، كما أن الأغلبية دائما ما تكون في حاجة إلى الأقلية والمستقلين في الموافقة على القوانين التى تحتاج إلى أغلبية الثلثين.

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