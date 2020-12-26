مستقبل التعليم في ضوء الثورة الصناعية.. جامعة سوهاج تنظم مؤتمرها السنوي

قال الدكتور خالد عبد اللطيف، عميد كلية التربية بجامعة سوهاج، إن قامت الجامعة بتنظيم مؤتمرها السنوي بعنوان "مستقبل التعليم في ضوء الثورة الصناعية"، بالتنسيق مع كلية التربية التي قامت بتنظيم المُلتقى التربوي السنوي لقسم أُصول التربية بحضور مجموعة من العلماء والخبراء والمتخصصين في مجال أصول التربية والتدريس.





وأضاف خالد عبد اللطيف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية "mbc masr 2"، أن المُلتقى تناول قضية مهمة تهم العالم كله وليس مصر فقط، ألا وهي الثورة الصناعية الرابعة، والتغيرات والتطورات التكنولوجية التي يصعب ملاحقتها بشكل مستمر.





وتابع أن المؤتمر تناول قضية الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا، وظهور "الروبوتات" والتطور الهائل الذي يحدث فيه، مشيرًا إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تتناول سياق المنطقة العربية كلها، وأنه على مدار أكثر من عقدين، أشارت هذه الثورة إلى التكنولوجيات الحيوية والمواد المتقدمة كتقنيات هامة لمستقبل الصناعة التحويلية في البلدان العربية.





وأشار إلى أن منذ عام 2016، ومع تسارع التطور التكنولوجي الذي أتاحته تقنيات الاتصالات السريعة، والحوسبة، وخدمات المعلومات السحابية الضخمة وتخزينها، اعتمدت منظومة الأمم المتحدة التكنولوجيات الرائدة والرقمية بما فيها التقنيات الرقمية، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة، كعوامل تمكينية قوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



