برلماني: سأطالب بعدم خضوع مراكز شباب المحافظات الحدودية للموازنة طبقا للكثافة





قال عمرو يونس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن ملف الرياضة بالمحافظات الحدودية على رأس أولويات عمله تحت قبة البرلمان، مضيفا سأطالب وزارة الرياضةً بعدم إخضاع ميزانية مراكز شباب والرياضة بالمحافظات الحدودية للكثافة السكانية.





وأضاف يونس في تصريحات له على هامش استلام كارنيه عضوية مجلس النواب إنه يعتزم اتخاذ كافة الإجراءات النيابية في هذا الملف، مشددا على ضرورة الاهتمام بشباب المحافظات الحدودية فهم كتلة عظيمة يمكن توظيفها لصالح الوطن.



