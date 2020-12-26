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تعليم

علوم عين شمس: إجراء الامتحانات العملية بالكلية دون معوقات باتخاذ كافة التدابير الوقائية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:16 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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باسنتي ناجي
قال الدكتور "محمد رجاء" عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس إن الكلية مازالت تستقبل الطلاب بشكل طبيعي لأداء الاختبارات العملية دون أى معوقات وسط إجراءات إحترازية مشددة والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية للحفاظ على الطلاب من الإصابة بعدوى كورونا.

وأوضح " رجاء " في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد " أن الكلية قسمت الطلاب الى مجموعات صغيرة داخل المعامل ولجان الإختبار بنسبة تصل الى 25 % من السعة المعتادة لكل عام للحفاظ علي التباعد الإجتماعي بين الطلاب ،مشيرا إلى التعقيم المستمر بين كل فترات الإختبارات وتوزيع الكمامات الطبية علي الطلاب. 

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وأكد عميد علوم عين شمس تعاون الأمن الجامعي مع إدارة الهئية الطبية لتشديد الرقابة للتأكد من إلتزام الطلاب بتنفيذ الإجراءات الوقائية ، مشيرًا الى مد عمل ساعات المعامل الخاصة بالكلية لاإستقبال عدد أكبر من الطلاب بشكل أقل

وأكد أن الإمتحانات النظرية ستسير بشكل طبيعي في إنتظار قرارات جديدة من المجلس الاعلي للجامعات. 

وكان الدكتور "محمد رجاء" عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أكد في تصريحات سابقة أن الكلية استعدت لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول وذلك في سياق الخطة الموضوعة من قبل المجلس الأعلي للجامعات تحت  رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية  ضد فيروس كورونا المستجد المعلنة من قبل منظمة الصحة للحفاظ على صحة الطلاب والحد من انتشار العدوي بينهم وذلك بإشراف وحدة الأمن بالكلية.

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