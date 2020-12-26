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برلمان

مي كرم جبر: مشاكل الصحافة القومية على رأس أولوياتي بمجلس النواب

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:19 م
مي كرم جبر
مي كرم جبر
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ماجدة بدوي
قالت مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تعتزم أن تفتح عددا من الملفات تحت القبة أهمها فيما يخص الخدمات الصرف الصحي في القرى، وقصور الثقافة بكل قرية أيضا فهي أمر هام للوصول بالثقافة لكل النجوع بطريقة مجانية وهو ما توفره قصور ودور الثقافة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت جبر، عقب استلامها كارنيه عضوية البرلمان إن مشاكل الصحافة القومية على رأس أولوياتها تحت قبة البرلمان، مشددة على أنها ستبذل قصارى جهدها لتفعيل المادة ٦٩ من الدستور بإنشاء جهاز حماية الملكية الفكرية.

وأشارت إلى أن ملف الثقافة والإبداع الفني والفكري ضمن أولوياتها، على أن تعمل جاهدة للتقدم بأي تشريع يزيد من مساحات الإبداع واستخدام كل الأدوات الرقابية في هذا الصدد.

ولفتت إلى أن الاستقبال جيد جدا، وأكثر من رائع، الذي تشرف عليه الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة الأمين العام المستشار محمود فوزي، واصفة ما شاهدته داخل أروقة البرلمان بأنه استقبال حافل وهائل أبهج النواب.
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