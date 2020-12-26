كل ما تريد معرفته عن تقديم رياض الأطفال 2021

تقديم رياض الاطفال 2021 .. موضوع تفاصيله تحظى بإهتمام الالاف من اولياء الامور في مصر طوال الوقت ، حيث أن هذا الموضوع من أكثر الموضوعات التي يبحث الاهالي عن تفاصيلها بشكل واسع من الان استعدادا لبدء التقديم في العام الدراسي القادم ... وفي هذا التقرير الخدمي ينشر موقع صدى البلد كل المعلومات والتفاصيل الخاصة بـ تقديم رياض الاطفال 2021 ، للاستناد إليها ومعرفة جميع الخطوات والاجراءات اللازمة .





أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تمت إتاحة موقع إلكتروني لتسجيل طلبات التقديم لرياض الأطفال في المدارس الرسمية والرسمية للغات، وذلك من خلال بوابة مركز المعلومات في موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لأولياء الأمور التسجيل إلكترونيا باستخدام بيانات الرقم القومي للطفل المتقدم، وتحديد نوعية التعليم الراغب في التقدم لها، وتحديد المحافظة.

وأضافت أنه يمكن لولي الامر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة على نوعية تعليم على نوعية تعليم واحدة فقط "رسمي عربي – رسمي لغات".





أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية لجميع مديري مدارس رياض الأطفال الرسمية، شددت خلالها على متابعة موقف التسجيل من خلال الموقع الالكتروني الخاص بكل مدرسة، مشيرةً إلى أنه يمكن للمدرسة تسجيل طلب التقدم في حالة تعذر ولي الأمر عن التسجيل الالكتروني ، وعقب الانتهاء من فترة التسجيل ويلزم على جميع المدارس البت في الطلبات المقدمة إليهم حيث يتم اعلانها لولي الأمر فور البت.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على مسئولي التنسيق بالمديريات التعليمية ، بأنه سوف يتم تسليم قاعدة بيانات التسجيل الالكتروني للمتقدمين لمدارس رياض الاطفال (رسمي لغات) لمكتب مدير المديرية بعد الانتهاء من المدة المحددة للتسجيل وذلك لإتخاذ اجراءات التنسيق المتبعة لدى جهة الاختصاص على أن يتم استلام نتيجة التنسيق ، وذلك لاعلانها على موقع وزارة التربية والتعليم.









- صحة البيانات المسجلة مسئولية ولي الأمر. - استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة الا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة. - الرجاء دفع قيمة استمارة طلب التحويل و قدرها 100 جنيه لدى فوري عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب. - لن يتم التعامل مع الطلب إلا بعد الدفع. - في حالة عدم الدفع خلال 48 ساعة سيتم حذف الطلب تلقائيا - لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين. - في حالة وجود اي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها. - يرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الامر سارية و تقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل). - اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته و لا يعد موافقة بالتحويل إليها. - للجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية احدى الرغبات طبقا للكثافات. - لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة. - متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر الدخول علي الموقع من خلال الصفحة المخصصة بعد اسبوع من التسجيل و معرفة النتيجة. -على ولي الامر إنهاء جميع إجراءات التحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغي. - بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة الاولوية للأخوة ( يرفق بيان قيد للأخوة من المدرسة) و الأعلى في المجموع و ذلك طبقا للكثافات.



بالنسبة للتحويل إلى رسمي لغات يتبع الآتي: - نتائج التنسيق علي مرحلتين الاولى في شهر (أغسطس) و الثانية في شهر (سبتمبر) و على ولي الأمر مسئولية متابعة ذلك. - التحويل للأكبر سنا طبقا للكثافات المتاحة. - على ولي الامر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغي. - المرحلة الإبتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية). - المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس ثم شهادة ميلاد أصلية). - المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة(إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي ثم شهادة ميلاد أصلية). - علي ولي الأمر الالتزام بشروط و مواعيد و قواعد القبول.

وشددت مديرية التربية والتعليم على أنه يمنع منعا باتا جمع او دفع اي مبالغ مالية تحت اي مسمى أثناء التقدم للمدرسة



