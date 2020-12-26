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فن

شاهد أحدث ظهور لأحمد كرارة بعد إصابة شقيقه بـ كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:10 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام

شارك الفنان أحمد كرارة متابعيه صورة جديدة بلوك مختلف لشخصيته في مسلسله الجديد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، في أول ظهور له عقب الإعلان عن إصابة شقيقه الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا المستجد.


ونالت الصورة إعجاب متابعيه وجاءت أبرز التعيلقات التالى:

-ربنا يوفقك يا نجم 

-طمننا على أمير


ويشارك مع الفنان أحمد كرارة في المسلسل مجموعة متميزة من النجوم منهم: الفنانة نور وخالد سليم وصلاح عبدالله ومحمد شاهين وحازم سمير ودينا فؤاد.


ويعد العمل مختلفا من حيث الفكرة والشكل والمضمون ويحمل طابع التشويق والإثارة لدراما مغايرة ومختلفة عن السائد، وهو واحد من أهم المسلسلات الدرامية، والتى من المقرر أن تفتح الموسم الشتوى.


ويدور العمل فى إطار من التشويق والإثارة، وظهر العديد من الأشياء المرعبة التي توحى باختلاف العمل عن الدراما السائدة، بظهور ثعابين وأفاعى وعقارب، وبدت الممثلة اللبنانية نور في دور مميز وأيضا الفنان خالد سليم، والفنان القدير صلاح عبد الله، حيث بدا في صورة شيخ بشعر أبيض ويرتدى جلبابا ويضحك ضحكات غريبة، والفنان إسلام جمال.

 

يذكر أن الفنان أحمد كرارة حقق نجاحًا، في الفترة السابقة بمشاركته في عدد من الأعمال الفنية وآخرها مسلسلي "القمر آخر الدنيا"، "حب عمري" وشارك بهما في الموسم الرمضاني الماضي 2020.

 

وكشف الفنان أحمد كرارة في تصريحاته عن أعماله الذي يشارك فيها حاليًا، حيث قال إنه يشارك في مسلسل "في يوم وليلة" بجانب الفنان أحمد رزق، وآيتن عامر، وداليا مصطفى، والعمل للمؤلف مصطفى جمال هاشم ومن إخراج شيرين عادل.


 في سياق متصل يشارك كرارة في مسلسل "حكايات بنات 5"، الذي يُعرض تلك الفترة عبر شاشة "ON" في الثامنة مساءً، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين وأبرزهم أسماء جلال، محمد إبراهيم يسري، ميرنا نور الدين، وهو من تأليف ماريان هاني، ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبو سيف.
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