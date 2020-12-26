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ديني

ماذا حدث قبل وفاته؟.. ذكرى رحيل مؤسس كلية الإعلام بالأزهر

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:17 م
ذكرى رحيل مؤسس كلية
ذكرى رحيل مؤسس كلية الإعلام بالأزهر
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محمد شحتة
في مثل هذا اليوم، الموافق السادس والعشرين من شهر ديسمبر من العام الماضي 2019، توفي أول عميد ومؤسس كلية الإعلام بجامعة الأزهر، وهو الدكتور عبد الصبور فاضل.

والدكتور عبد الصبور فاضل هو أستاذ الصحافة والعميد المؤسس لكلية الإعلام جامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وله عدة مؤلفات ثرية في مجال الإعلام والاتصال.

وأطلقت كلية الإعلام، العام الماضي، اسم الراحل الدكتور عبد الصبور فاضل على خريجي دفعة ٢٠١٩ -٢٠٢٠م والمتوقع تخرجهم بنهاية العام الحالي، صرح بذلك الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر.

الدكتور عبدالصبور محمد فاضل، من مواليد ١٩٥٨م بمحافظة سوهاج وهو من أوائل دفعات الإعلام في الأزهر عين في بداية عمله بقسم الإعلام الإسلامي بكلية الدعوة ثم قسم الصحافة والنشر بكلية اللغة العربية وترقي في الدرجات العلمية من معيد إلى أستاذ حتى شغل منصب رئيس قسم الصحافة والنشر وعند تحول القسم لكلية في ٢٠١١ كان أول عميد لكلية الإعلام بجامعة الأزهر، ليصبح العميد المؤسس للكلية، وتخرج على يديه العديد من الإعلاميين داخل مصر وخارجها حيث عمل أستاذا بكلية الإعلام والفنون بجامعة الأقصى لعدة سنوات.

وأشرف عبد الصبور فاضل، على مئات الرسائل العلمية من ماجستير ودكتوراة في مصر والوطن العربي، وكان عضوا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ويتولى الآن تلامذته  مهام إدارة  المراكز الإعلامية في الأزهر بجميع قطاعاته،  وقد حضر - رحمه الله- قبيل وفاته صباحا مجلس قسم الصحافة في ذات اليوم الذي توفى فيه، ثم صلى عليه في مسجد الصحابة بمدينة نصر ودفن بمقابر العائلة بسوهاج وأقامت الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي سرادق عزاء بمقر مجلسها الرئيسي  تقديرا لجهوده في تأسيس كلية الإعلام باعتباره أول عميد للكلية
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