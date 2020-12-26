رئيس المجلس الأعلى للإعلام يلتقي الأئمة السودانيين بأكاديمية الأوقاف الدولية

التقى اليوم السبت 26/ 12/ 2020م كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام بحضور الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني ووكيل أول الوزارة أئمة مصر والسودان في الدورة المشتركة التي تنظمها وزارة الأوقاف المصرية بأكاديمية الدولية بمدينة السادس من أكتوبر.





وفي بداية اللقاء أكد كرم جبر على التقارب والانسجام ووحدة المشتركات بين مصر والسودان قديمة وعديدة ، منها مشتركات تاريخية ، ومنها مشتركات ثقافية ، ومنها مشتركات حياتية ، ونهر النيل خير شاهد على هذا، كما تشارك مصر السودان في التعددية الدينية ، مبينا أن الجماعات الإرهابية والمتطرفة جعلت العلاقة بين الدين والدولة علاقة عداء، وحالوا أن يظهروا هذا التعارض بينهما في أشد صوره ، ومن هنا تأتي الأهمية العظيمة لمبادرة بناء الوعي بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام.





ومن جانبه أكد الشيخ/ جابر طايع رئيس القطاع الديني على أن مهمة الإمام في غاية الأهمية حيث إنه يتعامل مع عقول الناس من خلال قيادة القيم وبناء القوة البشرية وتنميتها هو الأساس الجيد لبناء الدول القوية.



