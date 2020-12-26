شاهد.. تكريم باحثة مصرية على إنجاز فيزيائي غير مسبوق

قالت الدكتورة إلهام فضالي، الباحثة المصرية الفائزة بجائزة مجلة "عالم الفيزياء" لعام 2020، في انجاز غير مسبوق، إن بحث شرائح السيلكون المستخدمة في الإلكترونيات الحاصل على الجائزة، يعد خطوة أولية في مشروع طويل من الأبحاث، منوهة إلى أن المكون الأساسي للأجهزة الإلكترونية الحياتية المستخدمة حاليا هو مادة السليكون، والتى تعتبر مادة متوفرة في الطبيعة مصدرها الرمال الصحراوية، وستكون تكنولوجيا التصنيع لها مبسطة وغير مكلفة.





وأضافت إلهام فضالي، في لقاء عبر سكايب مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن مادة السليكون تتكون من خصائص إلكترونية مميزة ولكنها تتمتع بخصائص ضوئية ضعيفة، موضحة أن وجود خصائص ضوئية ضعيفة بالأجهزة الإلكترونية، كان يتطلب علاجها من خلال إعادة تصنيعها من مواد ذات تكنولوجيا أكثر تعقيدا، مشيرة إلى أن تلك المواد لم تكن متوفرة بشكل كبير مثلما يوفر السليكون، إضافة إلى ذلك تكون تلك تكلفة تلك المواد عالية جدا.





وأكدت أن جهود العلماء في تلك القضية متواصلة على مدار الـ 5 عقود ماضية، لمحاولة جعل مادة السليكون تشع الضوء بكفاءة عالية، ليستطيعوا استخدام الخصائص الضوئية لها بفعالية أكثر من كفاءتها الأن، موضحة أن هذا هو هدف البحث الذى قاموا به وذلك من خلال خليط من مادة السيلكون والجرمانيوم، بترتيبها بشكل سداسي وهو عكس ترتيبها الأساسي، الذى يتخذ شكل مكعبي.





وبدأت فضالي، رحلتها العلمية من صعيد مصر، فهي من مواليد محافظة بني سويف، جنوب العاصمة المصرية، وتحكي فضالي عن خطواتها الأولى، فتقول: "حصلت علي منحة تنمية وإعداد القادة لدراسة البكالوريوس في الجامعة الأميركية بالقاهرة عام 2008، وتخرجت من قسم هندسة الإلكترونيات عام 2013 بامتياز مع مرتبة الشرف الممتازة".





وحصلت عام 2011 على منحة من الجامعة لدراسة فصل دراسي بجامعة دريكسل في ولاية بنسلڤانيا بالولايات المتحدة، أثناء دراسة البكالوريوس.