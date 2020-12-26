ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. تكريم باحثة مصرية على إنجاز فيزيائي غير مسبوق

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:32 م
إلهام فضالى
إلهام فضالى
Advertisements
ياسمين القصاص
قالت الدكتورة إلهام فضالي، الباحثة المصرية الفائزة بجائزة مجلة "عالم الفيزياء" لعام 2020، في انجاز غير مسبوق، إن بحث شرائح السيلكون المستخدمة في الإلكترونيات الحاصل على الجائزة، يعد خطوة أولية في مشروع طويل من الأبحاث، منوهة إلى أن المكون الأساسي للأجهزة الإلكترونية الحياتية المستخدمة حاليا هو مادة السليكون، والتى تعتبر مادة متوفرة في الطبيعة مصدرها الرمال الصحراوية، وستكون تكنولوجيا التصنيع لها مبسطة وغير مكلفة. 

وأضافت إلهام فضالي، في لقاء عبر سكايب مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن مادة السليكون تتكون من خصائص إلكترونية مميزة ولكنها تتمتع بخصائص ضوئية ضعيفة، موضحة أن وجود خصائص ضوئية ضعيفة بالأجهزة الإلكترونية، كان يتطلب علاجها من خلال إعادة تصنيعها من مواد ذات تكنولوجيا أكثر تعقيدا، مشيرة إلى أن تلك المواد لم تكن متوفرة بشكل كبير مثلما يوفر السليكون، إضافة إلى ذلك تكون تلك تكلفة تلك المواد عالية جدا.

وأكدت أن جهود العلماء في تلك القضية متواصلة على مدار الـ 5 عقود ماضية، لمحاولة جعل مادة السليكون تشع الضوء بكفاءة عالية، ليستطيعوا استخدام الخصائص الضوئية لها بفعالية أكثر من كفاءتها الأن، موضحة أن هذا هو هدف البحث الذى قاموا به وذلك من خلال خليط من مادة السيلكون والجرمانيوم، بترتيبها بشكل سداسي وهو عكس ترتيبها الأساسي، الذى يتخذ شكل مكعبي.  

وبدأت فضالي،  رحلتها العلمية من صعيد مصر، فهي من مواليد محافظة بني سويف، جنوب العاصمة المصرية، وتحكي فضالي عن خطواتها الأولى، فتقول: "حصلت علي منحة تنمية وإعداد القادة لدراسة البكالوريوس في الجامعة الأميركية بالقاهرة عام 2008، وتخرجت من قسم هندسة الإلكترونيات عام 2013 بامتياز مع مرتبة الشرف الممتازة".

وحصلت عام 2011 على منحة من الجامعة لدراسة فصل دراسي بجامعة دريكسل في ولاية بنسلڤانيا بالولايات المتحدة، أثناء دراسة البكالوريوس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لأول إنترنت مول في مصر

إنجاز بحثى لأستاذ بعلوم طنطا.. استخدم السيليكا فى مقاومة الآفات وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية

المصرية إلهام فضالي تفوز بجائزة أهم إنجاز لعام 2020 من مجلة "عالم الفيزياء"

بعد فوز إلهام فضالي بجائزة أفضل تقدم علمي في 2020.. مشروع العالمة المصرية سيساهم في تحقيق طفرات بصناعة الإلكترونيات

ترشيحاتنا

قبل السعر الجديد.. رحلة أسعار البنزين في مصر وتوقعات الفترة المقبلة

من الزنجبيل.. الجسم الغامض يظهر مجددًا في مدينة جديدة

طالبوا بسرعة التلقيح.. خبراء يحذرون من خطر يهدد العالم بسبب كورونا

الصحة السعودية تكشف الفئات الممنوعة من تلقي لقاح كورونا

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال مكياج يسرا اللوزي

وزير التربية والتعليم يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات

Advertisements

التعليم العالي تنفي صحة القرار الوزاري بتأجيل امتحانات الفصل الأول

عام التغلب على الوباء.. الحزب الشيوعي الصيني يقدم كشف حسابه: سيطرنا على كورونا

التعليم العالي: لا صحة لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد.. والامتحانات في موعدها

ردا على قلق الأهالي من كورونا الامتحانات.. التعليم تعلن إجراءاتها الاحترازية

وزير التربية والتعليم يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات

زيادة رحلات مصر للطيران الداخلية بالتزامن مع أعياد الكريسماس وإجازات نهاية العام

خلعت ملابسها لـ ثري عربي بـ3 آلاف جنيه.. أول اعتراف لسيدة بالتعري علي موقع تواصل شهير

باستثناء مونديال اليد..الأولمبية تمنع إقامة البطولات داخل الصالات بسبب كورونا

منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من سلالة كورونا الجديدة

قبل السعر الجديد.. رحلة أسعار البنزين في مصر وتوقعات الفترة المقبلة

واقعة غريبة.. طرد سيدة من مطعم بسبب ملابسها

كورونا يضرب البرلمان الجديد.. وفاة 3 نواب بعد فوزهم في الانتخابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفيات كورونا.. مشاهير ماتوا بـ كوفيد 19 في 2020

يمنع وفاة 9 من 10 مصابين بكورونا.. تعرف على تفاصيل الحل السحري لمواجهة الفيروس

بالرغم من تقليدها جيب رانجلر.. ماهيندرا تحصل على موافقة دولية لبيع طرازها روكسور