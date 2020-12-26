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اقتصاد

خسرت 7 مليارات جنيه.. أداء سلبي للبورصة المصرية الأسبوع الماضي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:19 م
صدى البلد
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محمد صبيح
خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 7.2 مليار جنيه، خلال الأسبوع الماضي مسجلا مستوى 638.5 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهمًا مقيدة بالبورصة بنسبة 1.48% مسجلا مستوى 10683.86 نقطة.

كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.52% مسجلًا 2055.63 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 0.91% لينهي التعاملات عند مستوى 2974.11 نقطة.

وبلغت قيمة التداول نحو 11.4 مليار جنيه من خلال كمية تداول 535.2 مليون ورقة منفذة على 206 آلاف عملية.

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