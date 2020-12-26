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تعليم

خبير تعليمي: العامل النفسي للطلاب أمر مهم حتي لا تضعف مناعتهم لمواجهة تلك الفترة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:30 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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باسنتي ناجي
أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي بجامعة عين شمس على إستعداد الطلاب لإختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول كالمعتاد في كل عام والتاهيل النفسي والصحي لذلك ، لافتًا الى إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا للحفاظ علي صحة الطلاب من قبل المجلس الأعلي للجامعات، بالتعاون مع وزارة الصحة بمصر وتوفير كافة احتياجات الطلاب.

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وأوضح " شوقي " في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد "، أن قرار إلغاء أو تاجيل الدراسة ينظر فيه وزارة التعليم العالي بعد النظر أولا فيما يصب في مصلحة الطالب المصرى للحفاظ علي صحته ، مؤكدأ علي صعوبة تطبيق الإختبارات الإلكترونية بشكل كامل ولكن الجامعات قد اتبعت نظام " البابل شيت " ليصبح الإختبار.

وأشار إلى أهمية العامل النفسي لدى الطلاب حتي لا  تضعف مناعتهم الصحية ، مشددا علي إلتزام الطلاب بإرتداء الكمامات فور الخروج من المنازل وغتباع كافة التدابير الوقائية، لافتًا أنه بعض الطلاب ظروفهم لا تسمح بالدخول إلى الإنترنت وكتابة الأبحاث وتسليمها عبر الإيميل، لذلك ننصح أن تكون الامتحانات بشكل تقليدي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

جدير بالذكر أن الدكتور "تامر شوقي" الخبير التربوى بجامعة عين شمس، قال في تصريحات سابقة، إن وزارة التعليم العالي تعمل على توفير بدائل في الوسائل والأساليب التعليمية لمواجهة أي معوقات تقف أمام سير المنظومة التعليمية خاصة بعد انتشار عدوى فيروس كورونا المفاجئ خلال العام الماضي. 

وأوضح "شوقي" في تصريحات خاصة لـ موقع "صدى البلد"، أن الاختبارات الإلكترونية بديل جيد في تلك الظروف التي نمر بها ولكن لا يمكننا الاعتماد عليها بشكل كلي لأنها ستؤثر على التحصيل التعليمي في بعض الأقسام العملية ولا تعمل على ضم المقررات الدراسية بشكل كامل داخل الامتحان مما لا يجعلنا نعرف قدرة التحصيل لدى الطلاب على عكس الامتحانات المقالية والتي تشمل مقررات دراسية محددة ولها معاير خاصة تساعدنا على تقيم الطالب، لافتًا إلى أن هذه الاختبارات وضع مؤقت إلى أن تنتهي تلك الجائحة.

ونصح الخبير التعليمي، الطلاب بعدم التوتر أثناء تأدية الامتحان واستغلال الوقت للتركيز فقط في الأسئلة، مؤكدًا أن أعضاء هيئة التدريس يراعون تلك الأزمة التي تتعرض لها البلاد وعلى استعداد لاتخاذ كل الأسباب التي تصب في مصلحة الطالب أولًا.
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