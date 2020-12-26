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فن

المغربية Xena تخطف الأضواء في حفلات رأس السنة بـ تكساس

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:30 م
صدى البلد
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سعيد فراج
أحيت الفنانة الأمريكية ذات الأصول المغربية كزينة، حفلا كبيرا، بولاية تكساس الأمريكية، بمناسبة احتفالات رأس السنة.

وخطفت كزينة الأضواء، خلال الحفل الذي عرف مشاركة عدد من نجوم الراب والبوب في أمريكا، في مقدمتهم الرابور العالمي "تي وين"T-Wayne، والنجم الأمريكيDj chose، ونجمي Tik Tok الشهيرين Champion و Mighty Bay .

وقدمت كزينة مجموعة من أغانيها المنوعة بينها عملها الأخير الذي طرحته مؤخرا تحت عنوان: Cobra Snakeكما قدمت إلى جانب الرابور العالمي تي وين عملهما المشترك Lies وهو الديو الذي تم تصويره بمدينة مراكش.

كانت كزينة قد طرحت مؤخرا فيديو كليب أغنيتها كوبرا سنيك Cobra Snake، من كلماتها وإنتاج خديجة اسخير.

واختارت التعامل مع مجموعة من الشباب الموهوبين، وأكدت في لقاء صحفي مفتوح أجرته بالمغرب قبل سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أنها قررت العمل على تشجيع المواهب المغربية في جل أعمالها المستقبلية خاصة أولئك الذين يحملون أفكارا جديدة تتماشى وأسلوب أدائها ونوعية الموسيقى التي تشتغل عليها.

كوبرا سنيك تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته كزينة خلال تعاملها مع قيدومة الأغنية الشعبية الحاجة الحمداوية، حيث تجاوز الفيديو كليب 3 ملايين مشاهدة وحقق انتشارا واسعا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وصاغت كزينة كلمات الأغنية باستلهام قوة ثعبان الكوبرا وسمه القاتل، حيث اعتمدت مشاهد الكليب على دور العينين باعتبار أن السم الذي تنفثه الكوبرا لا يصيب الإنسان إلا في حالة دخوله العينين.
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