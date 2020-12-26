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أخبار العالم

هذه تكلفة الانتخابات الإسرائيلية في ظل أزمة كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:21 م
هذه تكلفة الانتخابات
هذه تكلفة الانتخابات الإسرائيلية في ظل أزمة كورونا
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سمر صالح
قالت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية اليوم السبت إن إجراء الانتخابات في عام 2021 سيكلف حوالي 100 مليون شيكل (حوالي 30 مليون دولار)، حيث سيتعين تجديد بطاقات الاقتراع لاستيعاب توجيهات التباعد الاجتماعي وسط أزمة فيروس كورونا.
 
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أضافت اللجنة أنه سيتعين عليها فتح 2000 مركز اقتراع إضافي على مستوى البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 14 ألف مركز، بما في ذلك 350 في دور رعاية المسنين.
 
وكان رئيس الكنيست الإسرائيلي أعلن يوم الأربعاء الماضي حل الكنيست وتحديد موعد الانتخابات في الثالث والعشرين من شهر مارس المقبل، حيث أن هذه هي الانتخابات الرابعة في إسرائيل خلال أقل من عامين.
 
وجاء حل الكنيست بعد انتهاء المهلة القانونية لإقرار الميزانية العامة وفشل أحزاب الائتلاف الحكومي في التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية العامة.
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