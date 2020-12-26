تجنبا للإصابة.. نائب رئيس جامعة الفيوم: نهدف إلى امتحان الطلاب على فترات

قال خالد عطاالله، نائب رئيس جامعة الفيوم، إن جامعة الفيوم انفصلت عن جامعة القاهرة منذ عام 2005، ومن حينها وجامعة الفيوم تحاول أن تواصل وتتقدم من أجل الوصول إلى القمة مع جامعات القاهرة وعين شمس وغيرهم.



وأكمل: جامعة الفيوم أصبح لديها مستشفى للباطنة و للجراحة والأورام والقلب وأيضا مستشفى للأطفال، معقبا: المستشفيات تضيف للبيئة قوة كبيرة جدا.



وأضاف "عطاالله" خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم افتتاح كلية للطب والصيدلة وتمريض وطب أسنان اليوم، بالإضافة إلى معهد حوض النيل، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل للمستقبل.



وأشار إلى أنه تم اعتماد 4 كليات ضمن جامعة الفيوم، معقبا: الجامعة قامت بتقسيم الطلاب إلى فرق كما أننا نهدف إلى امتحان الطلاب على فترات من أجل حمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.



