وزير التعليم العالي والبحث العلمي يفتتح المدرجات المركزية بجامعة الفيوم

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، و الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، مبنى المدرجات المركزية وذلك اليوم السبت الموافق 2020/12/26.





صرح الدكتور أحمد جابر شديد أن مبنى المدرجات المركزية ينقسم إلى ٤ مدرجات صغيرة يقع كلا منها على مساحة ٣٠٠ متر تقريبًا وتستوعب حوالي ٢٥٠ طالب، و٤ مدرجات كبيرة يقع كلا منها على مساحة ٢٠٠٠ متر تقريبًا وتستوعب حوالي ٨٠٠ طالب، كما يحتوي المبنى على ٥ قاعات سيمنار تقع كلا منها على مساحة ٤٠٠ متر وتستوعب حوالي ١٣٥ طالب، ومن الجدير بالذكر أن تكلفة المدرجات المركزية تبلغ حوالي ٤٥ مليون جنيه.





وعلى هامش الافتتاح شهد الدكتور خالد عبد الغفار ود. أحمد الأنصاري والدكتور أحمد جابر شديد جانب من الاختبارات الشفوية لمادة تاريخ القانون المصري لطلاب الفرقة الثانية بكلية الحقوق والتي انعقدت بمبنى المدرجات المركزية.













من جانب افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم "السبت" يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور كمال غلاب، القائم بأعمال عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، المبنى الجديد لمعهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين.

واستمع الدكتور خالد عبد الغفار إلى شرح تفصيلي من د, أحمد جابر شديد عن المبنى الجديد للمعهد والذي بلغت تكلفة إنشائه ٤٧ مليون جنيه مصري ويتكون من ٦ أدوار تشمل ٧ قاعات تدريس بسعة إجمالية ٤٠٠ فرد، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمناسبات بسعة ١٤٣ فردا وقاعتين للترجمة الفورية بالإضافة لثلاث معامل بحثية منهم معملان للكمبيوتر ومعمل لتحليل التربة والمياه.

وأضاف عبد الغفار أن المعهد الذي تم إنشاؤه بقرار من رئيس الوزراء رقم ٦٢٨ لسنة ٢٠١٣ يعد معهدًا متفردًا في أساليبه البحثية والدراسية التي تتخصص في دراسة قضايا دول حوض النيل واقتراح الحلول المناسبة لها ووضع وتنفيذ برامج التدريب المشتركة لمعالجة هذه القضايا.

وأشار الدكتور أحمد جابر شديد إلى أن المعهد يضم ثلاثة أقسام رئيسية وهي قسم الدراسات الجغرافية وقسم الدراسات الاقتصادية والتنمية الزراعية وقسم للدراسات الإدارية يهدف إلى إعداد البرامج العلمية والتدريبية المتميزة ذات الصلة بدول حوض النيل وأيضًا إعداد وتكوين الكوادر العلمية المتخصصة في تلك القضايا، إضافة لزيادة أواصر الصلات وتنمية الشعور بالانتماء لدول حوض النيل وأفريقيا وكذلك تقديم الخدمات العلمية والاسترشادية والبحثية لدول حوض النيل.





