ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

54 قافلة طبية و3 عمليات زراعة قرنية لثلاثة أشقاء.. تعرف على حصيلة أعمال «صناع الخير» في سوهاج

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:15 م
مبادرة صناع الخير
مبادرة صناع الخير في سوهاج
Advertisements
أنغام الجنايني
ظهر دور المؤسسات والجمعيات الخيرية في مصر ظهورًا واضحًا في ظل أزمات عدة أبرزها انتشار كورونا، حيث اعتمد عليها أكثرية الأهالي مِن مَن يندرجون تحت خط الفقر، وكانت أبرزهم مؤسسة صُناع الخير.

ودشنت "صُناع الخير" عدة قوافل طبية بالمجان تمامًا بأكثر محافظات الجمهورية الأشد فقرًا، حيث تكشف على غير القادرين وتصرف لهم العقاقير الطبية، كما تُنفذ العمليات الجراحية للحالات التي بحاجة إليها، وكل ذلك بالمجان لا يدفع فيه المواطن المصري غير القادر قرشًا واحدًا.

وفي محافظة سوهاج شنت مؤسسة صُناع الخير عدة قوافل طبية للكشف بالمجان على الأعين وعمل النظارات الطبية والعمليات الجراحية لمن هو بحاجة إلى ذلك، وكان هذا بالقرى الأشد فقرًا بالإقليم.

وصرح الدكتور محمد عبدالجليل، مدير المشروعات بالمؤسسة، بأنه ف عام ٢٠٢٠ توجهت المؤسسة إلى سوهاج ب٤٠ قافلة طبية تحت شعار "عنيك في عنينا"، وتم صرف الروشتات العلاجية لجميع الحالات بالمجان التام، كما تم صُنع النظارات الطبية بما يُعادل ٤٨٠٠ نظارة ل٤٨٠٠ حالة بحاجة إليها.

وأضاف خلال حوار خاص مع "صدى البلد" أنه تم عمل ٣٨٨ عملية مياه زرقاء وبيضاء، و٤٠ عملية شبكية، كما أنه تم زراعة ٣ عمليات قرنية لثلاثة أشقاء من ذوي الإعاقة البصرية، لم تكتفي المؤسسة بإنارة أبصارهم بل عملت على إعادة تأهيل منزلهم وإمداده بالأثاث المنزلي الكامل حتى لا ينقصهم به شيئًا.

كما شاركت المؤسسة ب١٤ قافلة طبية داخل مُبادرة طاقة نور التي تستهدف عمليات الشبكية، ونجحت في الإنتهاء من ١٢٠ عملية شبكية في إطار المُباردة.

وقال "عبدالجليل" إن هذه القوافل الطبية تأتي بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية للأسر الأكثر إحتياجًا بالقرى الأشد فقرًا في سوهاج، بخلاف توزيع اللحوم المُجمدة، والبطاطين.


واختتمت "صُناع الخير" اعمالها في محافظة سوهاج، بفرحة شارك فيها جميع مواطني المجتمع السوهاجي، من خلال الفرح الجماعي لذوي الإحتياجات الخاصة، حيث حضر حفل الزفاف لفيف من مسؤولي المحافظة وبعض من أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج، إلى جانب حضور العديد من الصحفيين، وسيدات المجتمع السوهاجي من رائدات الأعمال.

وتعددت فقرات حفل الزفاف، ولم يتم الاكتفاء بذلك بل شارك مسئولي المؤسسة في الفرحة باستعراض قصير مع بعضهم البعض، شارك فيه محمد أبو العجب، مسؤول ملف الإعاقة بسوهاج، والدكتور محمد عبدالجليل، مدير المشروعات بالمؤسسة.

ضم حفل الزواج الجماعي ٢٤ عريس وعروسة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وصرفت المؤسسة مبلغ ١٠ آلاف جنيه لكل زوجين.
54 قافلة طبية و3 عمليات زراعة قرنية لثلاثة أشقاء.. تعرف على حصيلة أعمال «صناع الخير» في سوهاج
54 قافلة طبية و3 عمليات زراعة قرنية لثلاثة أشقاء.. تعرف على حصيلة أعمال «صناع الخير» في سوهاج
54 قافلة طبية و3 عمليات زراعة قرنية لثلاثة أشقاء.. تعرف على حصيلة أعمال «صناع الخير» في سوهاج
54 قافلة طبية و3 عمليات زراعة قرنية لثلاثة أشقاء.. تعرف على حصيلة أعمال «صناع الخير» في سوهاج
54 قافلة طبية و3 عمليات زراعة قرنية لثلاثة أشقاء.. تعرف على حصيلة أعمال «صناع الخير» في سوهاج
54 قافلة طبية و3 عمليات زراعة قرنية لثلاثة أشقاء.. تعرف على حصيلة أعمال «صناع الخير» في سوهاج
54 قافلة طبية و3 عمليات زراعة قرنية لثلاثة أشقاء.. تعرف على حصيلة أعمال «صناع الخير» في سوهاج
54 قافلة طبية و3 عمليات زراعة قرنية لثلاثة أشقاء.. تعرف على حصيلة أعمال «صناع الخير» في سوهاج
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فحص 490 مواطنا وصرف الدواء بالمجان في قافلة طبية بالوادي الجديد

قوافل صناع الخير تصل مطروح للكشف على مرضى العيون بالمجان

صناع الخير ومحافظة سوهاج ينظمان احتفالية خاصة لزفاف شباب من ذوي الإعاقة ..غدا

اليوم.. احتفالية خاصة لزفاف جماعي لذوي الإعاقة في سوهاج

ترشيحاتنا

الخطيب يقود المفاوضات.. خطوة جديدة تقرب الأهلي من ضم سيرينو

طالبوا بسرعة التلقيح.. خبراء يحذرون من خطر يهدد العالم بسبب كورونا

رسالة عاجلة من خادم الحرمين لرئيس الإمارات يتسلمها حاكم دبي

في طريقي للقناة.. أحمد موسى ينفي إصابته بكورونا

قريبًا.. العلماء يتوصلون لدواء يمنع الإصابة بكورونا

نصف ساعة بـ3 آلاف جنيه.. إحالة شبكة تعرى أون لاين للمحاكمة.. صور

Advertisements

التعليم العالي تنفي صحة القرار الوزاري بتأجيل امتحانات الفصل الأول

عام التغلب على الوباء.. الحزب الشيوعي الصيني يقدم كشف حسابه: سيطرنا على كورونا

التعليم العالي: لا صحة لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد.. والامتحانات في موعدها

ردا على قلق الأهالي من كورونا الامتحانات.. التعليم تعلن إجراءاتها الاحترازية

وزير التربية والتعليم يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات

باستثناء مونديال اليد..الأولمبية تمنع إقامة البطولات داخل الصالات بسبب كورونا

خلعت ملابسها لـ ثري عربي بـ3 آلاف جنيه.. أول اعتراف لسيدة بالتعري علي موقع تواصل شهير

منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من سلالة كورونا الجديدة

قبل السعر الجديد.. رحلة أسعار البنزين في مصر وتوقعات الفترة المقبلة

واقعة غريبة.. طرد سيدة من مطعم بسبب ملابسها

كورونا يضرب البرلمان الجديد.. وفاة 3 نواب بعد فوزهم في الانتخابات

عقب تلقيه لقاح موديرنا.. طبيب أمريكي يتعرض لأزمة صحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالرغم من تقليدها جيب رانجلر.. ماهيندرا تحصل على موافقة دولية لبيع طرازها روكسور

لو تعافيت من كورونا.. 30 ثانية يوميا تساعدك على استعادة حاسة الشم

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار سيتروين سي إليزيه موديل 2021