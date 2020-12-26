54 قافلة طبية و3 عمليات زراعة قرنية لثلاثة أشقاء.. تعرف على حصيلة أعمال «صناع الخير» في سوهاج

ظهر دور المؤسسات والجمعيات الخيرية في مصر ظهورًا واضحًا في ظل أزمات عدة أبرزها انتشار كورونا، حيث اعتمد عليها أكثرية الأهالي مِن مَن يندرجون تحت خط الفقر، وكانت أبرزهم مؤسسة صُناع الخير.





ودشنت "صُناع الخير" عدة قوافل طبية بالمجان تمامًا بأكثر محافظات الجمهورية الأشد فقرًا، حيث تكشف على غير القادرين وتصرف لهم العقاقير الطبية، كما تُنفذ العمليات الجراحية للحالات التي بحاجة إليها، وكل ذلك بالمجان لا يدفع فيه المواطن المصري غير القادر قرشًا واحدًا.





وفي محافظة سوهاج شنت مؤسسة صُناع الخير عدة قوافل طبية للكشف بالمجان على الأعين وعمل النظارات الطبية والعمليات الجراحية لمن هو بحاجة إلى ذلك، وكان هذا بالقرى الأشد فقرًا بالإقليم.





وصرح الدكتور محمد عبدالجليل، مدير المشروعات بالمؤسسة، بأنه ف عام ٢٠٢٠ توجهت المؤسسة إلى سوهاج ب٤٠ قافلة طبية تحت شعار "عنيك في عنينا"، وتم صرف الروشتات العلاجية لجميع الحالات بالمجان التام، كما تم صُنع النظارات الطبية بما يُعادل ٤٨٠٠ نظارة ل٤٨٠٠ حالة بحاجة إليها.





وأضاف خلال حوار خاص مع "صدى البلد" أنه تم عمل ٣٨٨ عملية مياه زرقاء وبيضاء، و٤٠ عملية شبكية، كما أنه تم زراعة ٣ عمليات قرنية لثلاثة أشقاء من ذوي الإعاقة البصرية، لم تكتفي المؤسسة بإنارة أبصارهم بل عملت على إعادة تأهيل منزلهم وإمداده بالأثاث المنزلي الكامل حتى لا ينقصهم به شيئًا.





كما شاركت المؤسسة ب١٤ قافلة طبية داخل مُبادرة طاقة نور التي تستهدف عمليات الشبكية، ونجحت في الإنتهاء من ١٢٠ عملية شبكية في إطار المُباردة.





وقال "عبدالجليل" إن هذه القوافل الطبية تأتي بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية للأسر الأكثر إحتياجًا بالقرى الأشد فقرًا في سوهاج، بخلاف توزيع اللحوم المُجمدة، والبطاطين.









واختتمت "صُناع الخير" اعمالها في محافظة سوهاج، بفرحة شارك فيها جميع مواطني المجتمع السوهاجي، من خلال الفرح الجماعي لذوي الإحتياجات الخاصة، حيث حضر حفل الزفاف لفيف من مسؤولي المحافظة وبعض من أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج، إلى جانب حضور العديد من الصحفيين، وسيدات المجتمع السوهاجي من رائدات الأعمال.





وتعددت فقرات حفل الزفاف، ولم يتم الاكتفاء بذلك بل شارك مسئولي المؤسسة في الفرحة باستعراض قصير مع بعضهم البعض، شارك فيه محمد أبو العجب، مسؤول ملف الإعاقة بسوهاج، والدكتور محمد عبدالجليل، مدير المشروعات بالمؤسسة.



