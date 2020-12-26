برلماني يطالب المصريين بالالتزام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة كورونا

أشاد الدكتور أحمد جلال أبو الدهب عضو مجلس الشيوخ بالاهتمام والحرص الرئاسى الكبيرين لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع جولاته الميدانية وتفقده لمختلف المشروعات التى تنفذها الدولة يشدد على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا سواء على جميع العاملين بهذه المشروعات أو على الجماهير الذين يلتقى ويتحاور معهم الرئيس السيسى خلال هذه الجولات.





وناشد "أبو الدهب" فى بيان له أصدره اليوم، جميع المصريين فى مواقع العمل والإنتاج وفى جميع وسائل النقل العام والخاص بصفة عامة وداخل قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق واتوبيسات النقل العام الالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة الحرص على ارتداء الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا بعد تزايد عدد الإصابات فى مصر والعالم.





وقال الدكتور أحمد جلال أبو الدهب إن الحكومة بذلت المزيد من الجهود الجبارة ولكن الجهود الحكومية خاصة جهود كل من ينتمون للمنظومة الطبية من جيش مصر الأبيض لن تكفى لمواجهة فيروس كورونا ولا بد لنا جميعا أن نلتزم التزاما كاملا بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأن التهاون فى التعامل فى هذا الملف تحديدًا ستكون له آثار سلبية وخطيرة على المجتمع ككل.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقد بعد ظهر أمس الجمعة، أعمال تطوير محاور شرق القاهرة بحي مدينة نصر، وكذلك تطوير عزبة الهجانة الممتدة من منطقة شرق حى مدينة نصر حتى طريق القاهرة السويس، وكذلك تفقد حى مصر الجديدة.





وأثناء تفقد الرئيس السيسى الكباري الجديدة، وتوسعة الطرق والمحاور بحي مصر الجديدة، توقف للحديث مع المارة من المواطنين في منطقة صلاح الدين، حيث شدد الرئيس على المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية والحماية الشخصية من فيروس كورونا خاصة ارتداء الكمامة.





من جانبهم، حرص المواطنون على تحية الرئيس، كما هتفوا: "بنحبك يا ريس".